İYİ Parti’den Londra’da çifte kutlama

İNGİLTERE İYİ Toplum Gönüllüleri, Cumhuriyetin 96. Yılını ve İYİ Parti’nin kuruluşunun 2. yılını kutlamak amacıyla, 3 Kasım Pazar günü, kuzey Londra’da bulunan Osidge Arms’da bir araya geldi.

Kurucu İcra Komitesi Üyesi Metin Sak yaptığı açılış konuşmasında, “Benim en büyük eserim Cumhuriyettir”’ diyen Atatürk’ün neden Cumhuriyete bu kadar önem ve değer verdiğini yine Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ile anlattıktan sonra;

“Ancak hakkın, hukukun, adaletin, refahın, eşit rekabetin olmadığı, eğitimin çöktüğü, siyasetin çürüdüğü, bürokrasinin partileştiği ve tek adamla yönetilen bir ülkede kutlanacak, uğruna bıkmadan, usanmadan mücadele edilecek olan en önemli dava Cumhuriyet ve onun değerleridir. Bunu bugün daha iyi görüyor ve Cumhuriyetin kıymetin daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden bize emanet edilen Cumhuriyete mutlaka sahip çıkmalıyız.” dedi.

Sosyal Politika ve Toplumsal Faaliyetler Koordinatörü Dilek Coşar’ın organize ettiği geceye Genel Sekreter Özlem Konaklı, Kurucu İcra Komitesi üyeleri Hafize Pür, Ali Güvercin, Serpil Köse, Hatice Sweeney, Muhasip Yiğitcan Koç, Serdal Kozluklu, diğer üyeler, çocukları ve çok sayıda misafir katıldı.

Kıyafet olarak kırmızı-beyaz renklerin seçildiği, bayrak ve parti flamaları ile donatılan mekanda müzik eşliğinde yemek yenildi. Coşkuyla söylenen marşlar eşliğinde gece sona erdi.