Ezo Sarıcı önderliğinde kurulan filarmoni orkestrasına tam not

Ezo Sarıcı önderliğinde kurulan Apollo Philharmonic Orchestra, 31 Ekim Perşembe akşamı Londra’nın saygın konser salonlarından St. James Church’de ilk konserini gerçekleştirdi.

40 genç müzisyenin dayanışmasıyla oluşan orkestranın ilk konserini geniş bir müziksever topluluğu izledi. Senfonik müzik tarihinde ‘Klasik Dönem’i yansıtan Schubert’in 5. Senfonisi’yle, Beethoven’ın 7. Senfonisi’nin yer aldığı konserde, orkestrayı genç orkestra şefi Kingsley Lin başarıyla yönetti.

Genç virtüözler yetiştirmekle tanınan The Yehudi Menuhin School, The Purcell School, Guildhall School of Music and Drama, Royal Academy of Music ve Royal College of Music okullarının seçkin öğrencilerinden oluşan orkestra, 12 -18 yaş arası bir gençlik orkestrasından beklenmeyecek olgunluktaki yorumu ve notaların keskin doğrulukta ifadeleriyle seyirciler tarafından uzunca süre ayakta alkışlandı.

Guildhall School of Music and Drama’da Kompozisyon Profesörü Malcolm Singer, Royal Opera House’un ilk kadın orkestra şeflerinden, Müzik Direktörü Profesör Sian Edwards, Piyano ve Çello konser sanatçısı, öğretim görevlisi Shu-Wei Tseng gibi davetlilerin izlediği konsere ilgi yoğun oldu.

İLKLER ÜÇLEMESİ

Apollo Philharmonic Orchestra, devlet ya da yerel yönetimlerin himayesi, ekonomik gücü yüksek şirketlerin veya ailelerin desteği olmaksızın var olabilme gücünü gerçekleştirmiş olduğu ilk konserle kanıtlamış oldu.

Bu tür gençlik orkestraları çalışmalarında müziksel birikimi yüksek bir orkestra şefinin yönetimi yerine, henüz 18 yaşında çok genç bir orkestra şefinin liderliğiyle yola çıkan orkestra, bu alanda da bir ilk deneyimi gerçekleştirerek ikinci bir yeniliğe de imza atmış oldu. Orkestra şefliği eğitimi için üniversiteye girme aşamasında olan Kingsley Lin, özellikle Beethoven’ın duygusal derinliğiyle birlikte deliliğe varan asiliğinin en canlı örneklerinden 7. Senfoni’yi büyük bir ustalıkla yönetti.

Bir ya da iki haftalık orkestral kamp çalışmaları sonucu verilen gençlik orkestraları konserinde olduğu gibi geniş bir bütçe ve zamandan yoksun olan gençler, sadece 3 öğleden sonraya sıkıştırılmış bir prova aşamasıyla zamanla yarışarak yenilikler zincirine üçüncü bir halka da eklemiş oldular.

APOLLO PHILHARMONIC ORCHESTRA

Apollo Philharmonic Orchestra kemanlarda Ezo Sarici, Molly McGregor, Felicia Tsai ve Harun Öztürk, Iza Stocka, Zelda Heaney Brufal, ikinci kemanlarda Viviane Plekhotkine, Leon Sturdee,

Betania Johnny, Lily Harwood, Kate Simpson, Emil Bojahr, violalarda Nazlı Erdoğan, Jeanette Szeto, Elsa Rapisarda, Alex Papp, çellolarda Ben Tarelton, Theo Bently-Curtin, Fiore O’Sullivan, Ben Carnell, Eddie Meade, Laura Lin, kontrbaslarsa Nathan Perry ve Charles Campbell-Peek, flütlerde Rianna Henriques, Ellen Buller, obuada Sasha Puller, Chelsea Backer, klarnetlerde Lily Payne, Ellie Saipe, fagotlarda Eva Serksnaite, Sacha Neugarten, trompetlerde Tristan Boldy ve

Ewan Parkin, kornolarda Joe Longstaff, Helen Kuby, timpani Joe Bainbridge’den oluştu.