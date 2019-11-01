Tottenham’da apartmandan düşen bebek Türk çıktı

Kuzey Londra’nın Tottenham bölgesindeki bir apartmanın 9 katından düşerek hayatını kaybeden 18 aylık bebek Türk çıktı.

Minik yavru dün sabah saat 10.00 civarında evlerindeki bir pencerenin bozuk olması sebebiyle metrelerce yüksekten düştü. Acı olayı ihbar alan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine gitti.

Derhal hastaneye kaldırılan bebeğe müdahale edildi. Hastaneden yapılan açıklamada tüm müdahalelere rağmen saat 11.40 sularında minik bebeğin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Üzücü hadise Tottenham’da bulunan belediye sosyal konutlarından biri olan Stellar House’da gerçekleşti. Olayın ardından Daily Mail gazetesine konuşan Meral Devrik adlı komşu, minik bebeğin 27 yaşındaki annesi Duygu hanımın kendisini arayarak, gözyaşları içinde Ali adlı bebeğinin pencereyi açıp, aşağı düştüğünü söylediğini ifade etti.

Devrik, acılı ailenin yaklaşık iki aydır bozuk olan pencerenin tamiri için belediyeyi aradığını belirterek, pencere kolunun güvenli olmadığını, belediye yetkililerinin gelip tamir etmeden bu acı olayın yaşandığını söyledi.

Babasının adının Gökhan olduğu ileri sürülen minik Ali’nin, 5 yaşında bir de kız kardeşi vardı. Ailenin yaklaşık 4 yıldır belediye tarafından tahsis edilen apartman dairesinde yaşadıkları tahmin ediliyor.

Londra Gazete olarak minik Ali’ye rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.