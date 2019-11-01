Tottenham’da apartmandan düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti

5 hours önce
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Kuzey Londra’nın Tottenham bölgesindeki bir apartmandan düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.

Dün sabah saat 10.00’da meydana gelen olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Derhal hastaneye kaldırılan bebeğe müdahale edildi. Hastaneden yapılan açıklamada tüm müdahalelere rağmen saat 11.40 sularında minik bebeğin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Olayın ardından polisin incelemeleri devam ederken, henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bebeğin hangi apartmandan ve kaçıncı kattan düştüğüne dair bir bilgi yok.

 

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