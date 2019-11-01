Tuncer Tonun’dan kansere karşı mücadele defilesi

5 hours önce
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Londra’da yaşayan genç tasarımcı  Tuncer Tonun, Cancel Cancer Afrika vakfının düzenlediği yardım gecesinde geleneksel Türk perde kumaşlarından diktiği koleksiyonunu sergiledi.

Geçtiğimiz günlerde, Canary Wharf’deki Hilton hotelde düzenlenen yardım gecesine davet alan Tonun, burada kendisine Britanya’nın En İyi Tasarımcısı ödülünü kazandıran nostaljik perde kumaşlarından hazırladığı koleksiyonu sundu.

Afrikalı modellerin sergilediği Tonun’un tasarımları büyük alkış topladı.

Yardım gecesine destek amacıyla bu daveti büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini söyleyen Tonun, bu yılsonunda da British Red Cross’un davetlisi olarak bir yardım organizasyonunda yer alacağını belirtti.

Geçtiğimiz şubat ayında Londra Moda Haftası kapsamında düzenlenen Britains Top Designer Award yarışmasında nostaljik Türk perdelerinden diktiği elbiselerle birincilik kazanan Tuncer Tonun , geçtiğimiz eylül ayında da yine Londra Moda Haftası çerçevesindeki Fashions Finest gösterisinde Amazon temalı koleksiyonuyla büyük ilgi toplamıştı.

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