Çin restoranından sipariş verdiği yemeğin içinden diş çıktı

Worcester kentinde yaşayan 29 yaşındaki Stephanie McDonough, geçen hafta dışarıdan yemek siparişi verdi. Newtown Road Cantonese Take-Away isimli Çin yemekleri yapan lokantadan sipariş veren McDonough eve gelen paketi açınca hayatının şokunu yaşadı.

Siparişinin yer aldığı kutuyu açan McDonough, pişmiş yemeğin içinden insan dişi buldu. Cuma günü yaşanan olayın ardından kişisel Facebook sayfasından bölgede yaşayanları uyaran McDonough,”Sakın Newtown Chinese Worcester’dan sipariş vermeyin” diyerek çektiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta yemeğin yanında yetişkin bir insana ait olduğu tahmin edilen diş görülüyor. Worcester News’e konuşan McDonough, “Yemeğin yanında ilk gördüğüm an kemik sandım. Fakat daha sonra onun diş olduğunu fark ettim. İkimiz de şaşırdık, bizim mi acaba diye düşündük ama olmadığını anladık” dedi.

Yaşananların ardından lokantayı arayan ve şikayet eden McDonough, “Yemekte kan ve bakteri de olabilir, zehirlenmiş veya hastalık kapmış olabiliriz. Lokantayı şikayet etmek için aradım ama benim iddiamın gerçek olmadığını söylediler. Sadece körili yemeğin parasını iade ettiler” dedi.

Yaşananların ardından resmi makamlara şikayet eden McDonough’un bu çağrısına yanıt geldi. Worcestershire Denetleme Birimi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettişlerin lokantayı gözlem altına aldığını duyurdu.