Limasollular Derneği kermesine katılım yoğun oldu

LİMASOLLULAR Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yıl da toplumumuz tarafından yoğun ilgi gördü.

Kermeste özellikle Kuzey Kıbrıs mutfak kültüründeki tatlı, tuzlu kekler ile otantik yemek­ler özel ilgi görürken, stantlarda sergilenen ki­tap, CD, takı ve el işleri de ziyaretçiler tarafından oldukça beğenildi.

19 Eylül Cumartesi günü gerçekleşen kermese, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve pek çok toplum üyesi katıldı.

Kermes hakkında açıklama yapan Limasollular UK Derneği Başkanı Arife Retvan, kermesin dernek üyeleri ve toplum üyelerinin destek ve fedakarlıklarıyla geçekleştiğini dile getirdi. “Bir ülkenin bir devletin, bir toplumun kültür ve sanatı iki kanat gibidir. O iki kanat hareket ettikçe toplum yükseklere uçabilir, bir yerlere gelebilir. Ama o kanat kırılırsa, sanat ve kültür hiçbir yere varamaz ve o toplum yıkılmaya mahkumdur.” diyen Retvan, Limasollular Derneği olarak kültüre, gelenek ve göreneklere büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Kendilerine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkürlerini sunan Retvan, Limasollular UK Derneği olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kermese katılan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ise, Limasollular UK Derneği tarafından organize edilen ve toplum üyeleri tarafından desteklenen böylesi anlamlı etkinliklerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Tuncalı, derneğin yönetim kurulu ve üyelerinin ne kadar çalışkan ve azimli olduğunu iyi bildiğini belirterek, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılmasında emek veren herkese teşekkür etti.