Talia Tosun için donor arama çalışmaları başladı

Kıbrıslı lösemi hastası Talia Tosun’a uygun kök hücre bulunması için başlatılan donor bulma kampanyaları devam ediyor.

İngiltere Türk Kadınlar Yadım Derneği (TWPA) ev sahipliğinde gerçekleşen ilk kampanyaya onlarca kişi katıldı.

16 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşen etkinliğe her yaştan özellikle de gençlerin ilgi göstermesi umut verdi. Kampanya hakkında gazetemize konuşan tecrübeli doktor Tahsin Bilginer, “Temennim, genç kızımıza uygun bir donor bulunur. Bu hakikaten, insancıl ve kutsal bir görevdir. Keşke ben de genç olup, donor olabilsem ve bir hayat kurtarabilseydim.” dedi.

Donor bulma kampanyasına katılan Talia Tosun’un babası Recep Barbaros ise “Kim gelebilirse gelsin, bu kızım için yapılan bir kampanya fakat buradan elde edilecek kök hücre bilgileri belki de başka bir insanın hayata tutunmasını sağlayacak.” dedi.

Anthony Nolan kök hücre bankası adına kampanyayı organize eden Sarah ise donor olmak için yapılması gereken testin ve sonrasındaki sürecin oldukça basit olduğundan bahsederek, test yaptıran herkesin belki bir kişinin yeniden hayata tutunmasını sağlayabileceğini söyledi.

Özellikle iş çıkışından sonra yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte 30 yaş altı donor arayan Anthony Nolan kurumuna 30 kişi başvururken, 30 yaş üstü donor arayan DKMS kurumuna ise 10 kişi başvurdu.

DONOR OLMAK ÇOK KOLAY

Kampanyaya katılmak isteyenler sadece tükürük örneği vererek test yaptırabiliyor.

“Yaşam Kurtarıcı Ol! – Be A LifeSaver!” başlıklı kampanya düzenleyenler, 16-55 yaşında sağlıklı Kıbrıs ve Akdeniz kökenli toplum üyelerinin tükürük örneği vererek kampanyaya katılmalarını istediler. Talia Tosun’un hastalığının kemoterapiye yanıt vermediği için tek umudun uygun kök hücre bulunması olduğu belirtilerek toplumun duyarlı olması istendi.

HAFTA SONU GÜNEY LONDRA’DA

Kuzey Londra’da iki farklı noktada yapılan donor bulma kampanyası Güney Londra’da da gerçekleştirilecek. 19 Ekim Cumartesi, saat 10.00 – 14.00 arası Blackfen Girls school Blackfen Road, DA15 9NU Sidcup, Bexley adresinde faaliyet yürüten Rauf Raif Denktaş Türk Okulunda kurulacak stantlar sayesinde, uygun donor bulma testleri yapılacak.

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