Barış Pınarı Harekatı protestoları devam ediyor

Türkiye tarafından Suriye’nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekatı devam ederken Londra’da da protestolar sürüyor.

Dün akşam saatlerinde merkez Londra’nın Piccadilly bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi askeri harekatı protesto etti. Farklı milletlerden insanların da katıldığı protesto gösterisinde “Türk devletinin Kürtler üzerindeki savaşını durdur, sessizliği boz”, “Britanya Türkiye/IŞID’e desteğini kes” sloganlı pankartlar taşındı.

Yapılan konuşmanın ardından yürüyüşe başlayan eylemciler, Piccadilly’ye yakın bir adreste bulunan bir silah firmasının ofisine girmek istedi. Eylemciler ile onlara engel olmak isteyen bina çalışanları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Türkiye’ye silah sattığı düşünülen firmanın bulunduğu binanın kapıları ve camları kırıldı.

Yürüyüşe devam eden eylemciler, Londra’da eylemlerine devam eden çevrecilerin kamp kurduğu Trafalgar meydanına varıp, burada da konuşmalar gerçekleştirdi. Kuzey-Doğu Suriye’de inşa edilen sistemin çevrecilerin mücadele amaçlarını da içerdiği ifade edildi. Alanda bulunan binlerce çevreci sloganları ve alkışlarıyla eylemcilere destek verdi.

Trafalgar Meydanı’ndaki konuşmaların ardından İngiliz Başbakanlık binası önüne doğru yürüyen eylemciler, burada konuşmalar yaparak, sloganlar attıktan sonra dağıldı.