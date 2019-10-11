Kıbrıslı avukatların değişim programı büyüyor

2 hours önce
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Kesiminden gelen avukatlar İngiliz adalet ve hukuk sisteminin işleyişiyle ilgili düzenlenen programa katıldı.

Londra’da gerçekleşen program 4 gün sürdü ve Kuzey Kıbrıs’tan avukatlar Cise Gürkan ve Nuray Necdet ile Güney Kıbrıs’tan Adreas Chrisitofides ve Georgia Kakouri katıldı.

2 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşen resepsiyonla sona eren programda Kıbrıs’tan gelen avukatlar İngiliz hukuk sistemi ve kendi ülkelerindeki hukuk sistemlerinin benzerliklerini ve farklılarını görüp deneyimleme şansı yakaladı.

Avukat Kokoris, “Birbirimizden çok şey öğrendik, sistemimizin bu kadar benzer olduğunu bilmiyorduk. Birlikte çalışıp, bilgi alış verişinde bulunarak adadaki iki toplum için de önemli bir adım atabiliriz.” Şeklinde konuşurken, avukat Necdet ise bu deneyimin Kıbrıs’a döndüklerinde yeni plan ve projelerin başlangıcı olacağını ifade ederek, “Yurda döndüğümüzde uygulayabileceğimiz pek çok şey gördük.” dedi.

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