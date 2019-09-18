Enfield ve Marmaris kardeş belediye olacak

Türkiye ve İngiltere arasındaki kardeş belediyecilik bağlarına bir yeni daha ekleniyor. Türkiye’nin en önemli turizm adreslerinden biri olan Marmaris ile Londra’da Türkçe konuşan toplumların en çok yaşadığı bölge olan Enfield’in kardeş belediye olması isteniyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay beraberindeki heyetle birlikte Londra’da bir takım temaslarda bulunuyor. Bu kapsamda Caria Holidays yetkilileri Engin Sertoğlu ve Selahattin Pınarbaşı aracılığı ile 17 Eylül Salı günü Enfield Belediyesine bir nezaket ziyareti gerçekleştiren Başkan Oktay’a, Belediye Başkan Yardımcılığını yürüten İhsan Öztürk eşlik etti.

Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan ve Belediye Başkanı Sabri Özaydın’ın konuk ettiği heyetle yapılan toplantıya Belediye Lider Yardımcısı Ian Barnes ve Meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya da katıldı.

Enfield’ın sosyal ve ekonomik yapısı hakkında yetkili isimlerden bilgi alan Başkan Mehmet Oktay, Marmaris’te binlerce İngiliz vatandaşının yaşamasının yanı sıra şehri her yıl ortalama 700 bin İngiliz turistin ziyaret ettiğini dile getirdi. Oktay, Türkiye’de İngilizlerin yaşamayı ve ziyaret etmeyi tercih ettiği gözde bir şehir olan Marmaris ile İngiltere’de Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı Enfield’in kardeş belediye olmasının iki taraf için de faydalı olacağına inandıklarını ifade etti. Kardeş belediyecilik teklifini oldukça sıcak karşılayan Enfield Belediye yetkilileri ise gerekli prosedürün kısa sürede başlatılması için çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Görüşmenin ardından belediye meclisini gezen Başkan Mehmet Oktay ve Yardımcısı İhsan Öztürk, meclis toplantısı öncesi salonda hazır bulunan diğer Türk Meclis Üyeleriyle de tanışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.