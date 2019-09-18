TWPA’den geleneksel bahçe yemeği

İNGİLTERE Türk Kadınları Yardım Derneği’nin (TWPA) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bahçe Yemeği, bugün derneğin Turnpike Lane’deki binasında gerçekleştirildi.

Dernek üyelerinin yaptığı birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarla mevsim meyvelerinin ikram edildiği etkinlik çok sayıda hanımın derneğin bahçesinde hoş vakit geçirmelerini sağladı.

Bu yılki geleneksel bahçe yemeğine KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve Siyasi İşlerden Sorumlu Diplomat Denil Ertuğ da katıldı.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ise bu güzel ve anlamlı günde hanımlarla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştığını ifade ederek, on yıllardır topluma hizmet veren güzide derneklerimizden TWPA yönetimine ve üyelerine teşekkür etti.

1970’te kurulan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği, vakıf statüsünde faaliyet göstermektedir. Birçok öğrenciye burs veren dernek, sağlık, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlemenin yanı sıra kadınlar ile ilgili projelere destek vermektedir.

YENİ YÖNETİM SEÇİLDİ

Geleneksel bahçe yemeğinde bir araya gelen dernek üyeleri yeni yönetim kurulunu da belirledi. Üyelerin katılımı ile belirlenen yeni yönetimde başkan Semahat Mustafa olurken, Hülya Değirmencioğlu başkan yardımcısı, Seyyare Beyzade-Elliot genel sekreter, Nurgül Aktekin sayman, Hatice Süleyman basın danışmanı, Havva Beyzade ve Nursel Doğacan yönetim kurulu asil üyleri, Dudu Derviş, İnci Şefki ve Kadriye Alirıza yönetim kurulu yedek üyelerini olurken, Samime Bilginer, Nevran Ali, Termis Ahmet, Sivel Hulisi ve Ayşe İbrahim disiplin kurulunu oluşturan isimler oldu.