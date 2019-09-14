İngiltere’nin en genç CEO’su bir Türk

Çocuklar için internette güvenli bir ortam yaratmayı amaçlayan iCoolKid’in başına 14 yaşındaki Türk asıllı Cenk Öz geçti. Öz, İngiltere’nin ‘en genç CEO’su unvanını elinde bulunduruyor.

Henüz 9 yaşındayken hayalini kurduğu çocuklara yönelik dijital medya platformu ‘iCoolKid’i hayata geçiren 14 yaşındaki Cenk Öz, İngiltere’nin en genç CEO’su unvanını taşıyor.

Kanadalı bankacı bir anne ile Türk doktor babanın İngiltere’de doğan oğulları Cenk’in yanında altı kişi görev yapıyor.

Sitenin genel yayın yönetmeni, yazar kadrosu, grafik tasarımcısı ve sosyal medya uzmanı profesyonel koşullar altında çalışıyor.

Dijital platformun mali işleriyle ise annesi Carmen Greco ilgileniyor. Okulda geçirdiği zamanlarda da çalıştığını ifade eden Cenk, öğle aralarında e-mail trafiğini yönetiyor.

Genç girişimci, işten arta kalan zamanlarında DJ’lik ve oyunculuk dersleri de alıyor.