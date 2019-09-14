İngiltere’nin ilk Down Sendromlu çifti ayrılığın eşiğine geldi

Maryanne ve Tommy Pilling, ikisi de Down Sendormu’na sahip olan bir çift. İngiltere’de bu durumda olup da ilk evlenen çift olan Maryanna ve Tommy’nin evliliği maalesef tehlikede.

Maryanne ve Tommy 1990 yılında tanıştıkları günden beri birbirlerine aşıklar… İngiltere’de engellilerin çalıştığı bir restoranda işe başvurduklarında hayatlarının böyle değişeceğini muhtemelen bilmiyorlardı. 5 yıllık flört döneminden sonra 1995’te evlendiler ve Maryanne’nin ailesinin evinde, onun ailesiyle birlikte yaşamaya başladılar.

Maryanne ve Tommy Pilling böylece İngiltere’de evlenen ilk Down Sendromu’na sahip ilk çift oldular. 24 yıldır mutlu bir evlilikleri olan ve herkesin gıptayla baktığı Maryanne ve Tommy bugünlerde büyük bir sıkıntıyla baş etmeye çalışıyorlar.

Tommy 5 yıl önce demans (bunama) belirtileri göstermeye başladı. Eşini tanımamaya başlayan Tommy geceleri Maryanne uyandırıp ‘Sen kimsin, seni tanımıyorum ve sevmiyorum’ diyormuş. Ailesi Maryanne’nin bu duruma çok üzüldüğünü ve sürekli ağladığını söylüyorlar. Maryanne, eşinin bu durumu aşmasını ve kendini hep hatırlamasını iple çekiyor.

İnsanların verdiği tüm olumsuz tepkilere ve onları kabullenmek istememesine rağmen kalpleri 24 yıldır aşk için atan Maryanne ve Tommy’nin kötü günleri geride bıraktığı ve mutluluklarına kaldıkları yerden sarıldıkları günü dört gözle bekleyeceğiz.