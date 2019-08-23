Cafer Aslan cinayetini aydınlatana 20 bin pound ödül verilecek

Metropoliten Polis (MET) servisinden yapılan yazılı açıklamada iki yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk işadamı cinayetini aydınlatacak bilgi sahibi ya da görgü tanığına 20 bin pound para ödülü verileceği duyuruldu.

Türk asıllı 54 yaşındaki Cafer Aslan 23 Ağustos 2017’de Enfield’deki Westminister Road üzerinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Cinayetten bir gün sonra 27 ve 29 yaşlarında iki kişi polis tarafından şüpheli sıfatı ile gözaltına alınmış delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

MET’e bağlı Cinayet ve Büyük Suç Amirliği tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci yılında Aslan’ın katili veya katillerinin yakalanmasında yardımcı olacak bilgi sahibi ya da görgü tanığına 20 bin pound para ödülü verileceği duyuruldu.

Soruşturmayı yöneten dedektiflerden Tony Kirk, geçen zamana rağmen Aslan’ın ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin bulunması için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Silahlı saldırının gerçekleştiği sırada olay yerinde olan bir kişinin fotoğrafını yayınladık; onun kim olduğunu tespit etmekte ısrarlıyız.

Ayrıca cinayette kullanılan 2015 yılına kayıtlı gri renkli Audi Q5 marka aracın da fotoğraflarını yayınladık.

Söz konusu aracın cinayet tarihinden aylar önce Sussex’ten çalındığını ve cinayete kadar bir yerde saklandığına inanıyoruz. Arabada Güney Doğu Londra’dan çalınan araç plakası kullanıldığını ve aracın cinayetten 40 dakika sonra Enfield’in Forty Hill bölgesinde yakıldığını tespit ettik.

Bunları düşünerek, öldürülen Cafer Aslan’ın katil veya katillerinin bulunması için 20 bin pound para ödülü koyduk. Umarım iki yıl geçmesine rağmen olayı aydınlatmada öne çıkacak birine özgüven veririz.

Eğer katilleri tanıyorsanız, onların kim olduğunu tespit edecek bilgiye sahipseniz veya yayınladığımız fotoğraftaki kişiyi tanıyorsanız bizimle iletişime geçin ve tehlikeyi ortandan kaldırmamızda, şiddeti toplumdan uzaklaştırmamızda bize yardım edin.

Bilgi sahibi olan kişilerin bir an önce bize ulaşmasını istiyoruz; sahip olduğunuz bilginin önemsiz olduğunu düşünmeyin çünkü en ufak bir bilgi bizim için hayati bir öneme sahip olabilir. “

Cinayet hakkında bilgi sahibi olanların 101 veya 0208 345 3985 numaralı telefonlardan polisi aramaları ya da kimliklerini gizleyerek Crimestoppers hattı olan 0800 555 111 numaralı telefonu aramaları istendi.