Mesut Özil’in evinin yakınlarında iki Türk tutuklandı

18 mins önce
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Geçtiğimiz haftalarda Arsenal’li Mesut Özil ve Sead Kolasinac soygun yapmak isteyen bir grup tarafından saldırıya uğramış ve kendilerini savunmak durumunda kalmışlardı.

Büyük yankı uyandıran olayın ardından ilgi çekici bir gelişme daha yaşandı.

Mesut Özil’in evinin yakınlarında bulunan iki şüpheli tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci adlı 27 yaşındaki iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Tutuklanan şahısların önümüzdeki ay mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Arsenal, yaşanan ilk olayın ardından Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın Newcastle United maçında oynamayacaklarını duyurmuştu

“Oyuncularımızın iyiliğini düşünüyoruz” açıklamasını yapan Londra kulübünün güvenlik güçleriyle temasta olduğu ifade edildi ancak görüşmelerin detayları belirtilmedi.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil, transfer dönemi kapanırken şimdilik Arsenal’de kaldı.

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