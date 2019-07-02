“İçimizdeki acı ve utanç hala tüm sıcaklığıyla ülkemizi sarmış durumda”

İNGİLTERE Atatürkçü Düşünce Derneği, Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde 33 kişinin hayatını kaybettiği katliam hakkında açıklamada bulundu.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Behçet Aysan, Uğur Yanar, Metin Altıok ve Hasret Gültekin’in de bulunduğu 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının radikal İslamcılar tarafından Madımak Oteli’nde diri diri yakılışının 26. yılında içimizdeki acı ve utanç hala tüm sıcaklığıyla ülkemizi sarmış durumdadır.

26 sene önce aydın ve sanatçılarımıza yapılan bu katliam aslında modern Türkiye’nin aydınlanma yolundaki dizelerine, notalarına ve tüm renklerine karşı yapılmıştı. Ancak onlara “ölsün” diyenler, “şeriat isteriz” diyerek çığlık atanlar şunu bilmelidirler ki Sivas’ın ışığı hiç sönmedi ve hiçbir zaman sönmeyecek. Aksine onların fikirleri, düşünceleri her zaman bizleri aydınlatacak, ışığımız olacaktır.

Bu acıların tekrar yaşanmaması için; Bugün bizlere düşen karanlıktan aydınlığa çıkışın ve nefret dilini sevgiye dönüştürmenin yolunu göstermektir. Bu yolsa Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği bilim ve aklın ışığında birbirimizi ötekileştirmeden, farklı fikirleri, düşünceleri zenginlik olarak kabul eden, din ve mezhep farkı, inanan inanmayan olarak ayrıştırmadan, laik, demokratik, çağdaş, modern Türkiye Cumhuriyetinin yaşaması için aydınlanma mücadelesini tüm yurdumuza yaymaktır.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu bilinçle, 26 yıl önce Sivas’ta yitirdiğimiz ve her biri modern Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanmasının mihenk taşı olan 33 aydınımızı, sanatçılarımızı ve küçücük evlatlarımızı saygıyla anıyor, ülkemizde barış ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının tekrar sağlanması için üzerimize düşen görevi yapacağımıza ve çağdaş, laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşaması için mücadelemizi sürdüreceğimize bir kez daha söz veriyoruz.”