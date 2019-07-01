Day-Mer çocuk şenliğine ilgi yoğundu

Londra’da 30 yıldan bu yana yapılmakta olan ve geleneksel hale gelen Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri devam ediyor.

Festival kapsamında Tottenham’daki Lee Valley İlkokulu’nda 30 Haziran Pazar günü 12.00 – 17.00 saatleri arasında Çocuk Şenliği gerçekleşti.

Day-Mer, 30’ncı yılı dolayısıyla zengin bir festival program hazırladığını açıkladı. Day-Mer çatısındaki Londra Meydan Sahnesi’nin 12 Haziran’da 30’ncu yıl kutlaması etkinliği ile başlayan festival, 7 Temmuz Clissold Park’ta Selda Bağcan ve Moğollar’ın da sahneye çıkacağı Park Şenliği ile sona erecek.

Day-Mer Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş, festivalin her yıl olduğu gibi Day-Mer üyelerinin 6 ay önceden başladığı hazırlıklarla ve kendi özgüçleriyle gerçekleşeceğini kaydetti.

Bektaş, “Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali’ni 30 yıldır kesintisiz gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İngiltere’deki yerel sendikalar tarafından desteklenen festivalimizin amacı yerli ve göçmen emekçileri aynı etkinlikte buluşturmak.” dedi.

FESTİVAL PROGRAMI

Day-Mer Kültür ve Sanat Festivali’nde, 7 Temmuz’a kadar çocuk ve gençlik şenliğinden panellere pek çok etkinlik gerçekleşecek.

Festivalin Devam Eden Programı şöyle:

3 Temmuz Çarşamba, saat 19.00: Gençlik paneli, “Lives Not Knives”

5 Temmuz Cuma, saat 19.00: Panel, “Kültür ve sanatta işçi sınıfının izleri”

7 Temmuz Pazar, saat 12.00: Park Şenliği, Selda Bağcan, Moğollar ve yerel sanatçılar, Clissold Park

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.