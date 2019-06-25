Luton ‘Türk Festivali’ 30 Haziran’da

LUTON Türk Kültür ve Eğitim Merkezinin Gümüşhanevi Camisinin organizasyonu ile 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan 3. Luton Turkfest, Türk kültürü ve mutfağını tanıtan etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İngiltere’nin Luton kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Luton Turkfest” 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün, bölgede yaşayan ve çoğunluğu Gümüşhane kökenli yaklaşık 2 bin 500 aile tarafından 1996 yılında kurulan derneklerinin festival etkinliğine katılım çağrısı yaptı.

Festival kapsamında çok sayıda etkinliğin yanı sıra, Türk mutfağının en iyi örneklerinin ikram edileceğini belirten Atilla Üstün, “Mehter Takımı, Türk halk oyunları, ata sporumuz yağlı güreş müsabakaları, ozanlarımız, dernek camimiz de eğitim alan çocuklarımızın koro eşliğinde ilahileri ve tiyatro gösterileri, Türk kahvesi, Osmanlı Türk kültürünü yansıtan ürünlerin satıldığı el dokumaları, ebru sanatları, çocuklarımız için hazırladığımız oyun parkurları siz değerli misafirlerini bekliyor” diyerek İngiltere Türk toplumunu festival katılmaya davet etti.

Festivalin, “Stockwood Park, Luton LU1 4HB” adresinde 30 Haziran Pazar günü, 12:00 ile 18:30 saatleri arasında gerçekleşeceğini hatırlatan Üstün, “Gelin birlikte kültürümüzü tanıtalım ve birlikte eğlenelim” mesajı verdi.