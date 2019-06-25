Erdoğan: Mesele doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir, geri adım atmayacağız

\r\n\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, AKP Meclis Grup Toplant\u0131s\u0131'ndaki konu\u015fmas\u0131nda, Rusya'dan sat\u0131n al\u0131nan S-400 f\u00fcze savunma sistemiyle ilgili olarak ABD ile ya\u015fanan gerilime de\u011findi.\r\nErdo\u011fan, "Sipari\u015f etti\u011fimiz S-400 hava savunma sistemlerini \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay teslim almaya ba\u015fl\u0131yoruz. G\u00fcvenlik ihtiya\u00e7lar\u0131 konusunda farkl\u0131 tedarik se\u00e7eneklerine kap\u0131m\u0131z daima a\u00e7\u0131k olmu\u015ftur."\r\n\r\n"T\u00fcrkiye bu konuda izin almak, hele hele bask\u0131lara boyun e\u011fmek durumunda de\u011fildir" diyen Erdo\u011fan, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\n"S-400 meselesi do\u011frudan egemenlik haklar\u0131m\u0131zla ilgili bir konudur ve bundan geri ad\u0131m atmayaca\u011f\u0131z."\r\n\r\nErdo\u011fan, d\u0131\u015f politika ve g\u00fcvenlik ihtiya\u00e7lar\u0131yla ilgili olarak di\u011fer \u00fclkelerin "T\u00fcrkiye'yi engelleme \u00e7abalar\u0131" oldu\u011funu da s\u00f6yledi ve ekledi:\r\n\r\n"Biz p\u0131s\u0131r\u0131k davranmak yerine hep meydan okumay\u0131 tercih ettik. Birileri \u00fclkemizi kendi i\u00e7ine hapsetmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor."\r\n\r\nABD, NATO sistemleri ve T\u00fcrkiye'nin orta\u011f\u0131 oldu\u011fu F-35 sava\u015f u\u00e7aklar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnmezlik teknolojisiyle uyu\u015fmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in S-400 sisteminin T\u00fcrkiye'de kurulmas\u0131na kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor.\r\nMilli Savunma Bakan\u0131\u00a0Hulusi Akar, ABD'li mevkida\u015f\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fecek\r\n\r\nABD'nin eski savunma bakan vekili Patrick Shanahan, 6 Haziran'da Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar'a bir mektup g\u00f6ndererek "S-400 hava savunma sistemlerinden vazge\u00e7memesi durumunda T\u00fcrkiye'nin 31 Temmuz 2019 itibariyle d\u00fcnyan\u0131n en geli\u015fmi\u015f sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 olarak tan\u0131mlanan F-35 projesinden \u00e7\u0131kar\u0131laca\u011f\u0131n\u0131" ilan etmi\u015fti.\r\n\r\nAncak k\u0131sa bir s\u00fcre sonra g\u00f6revinden ayr\u0131ld\u0131. Yerine, Mark Esper getirildi.\r\n\r\n26-27 Haziran'da Br\u00fcksel'de d\u00fczenlenecek olan NATO Savunma Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131'na kat\u0131lacak olan Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, Br\u00fcksel'de ABD'nin yeni Savunma Bakan\u0131 Vekili Mark Esper'le bir araya gelecek.\r\n\r\nAkar, g\u00f6r\u00fc\u015fme \u00f6ncesinde Ankara'da baz\u0131 siyasi parti liderleriyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. MHP lideri Devlet Bah\u00e7eli, CHP lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve \u0130Y\u0130 Parti lideri Meral Ak\u015fener'le g\u00f6r\u00fc\u015fen Akar, yeni askerlik sisteminin yan\u0131 s\u0131ra S-400'lerin sat\u0131n al\u0131nmas\u0131 s\u00fcreciyle ilgili de bilgi verdi.\r\n\r\n\r\nABD: S-400'lerle F-35'e ayn\u0131 anda sahip olamazs\u0131n\u0131z\r\n\u00d6te yandan, ABD'nin NATO temsilcisi B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Kay Bailey Hutchison, Br\u00fcksel'deki g\u00f6r\u00fc\u015fme \u00f6ncesi baz\u0131 gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\nHutchison, T\u00fcrkiye ile ABD'nin soruna \u00e7\u00f6z\u00fcm bulup bulamayaca\u011f\u0131yla ilgili soruya "Umar\u0131m bulurlar" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi ve ekledi:\r\n\r\n"Umudum sonsuz \u00e7\u00fcnk\u00fc Rus savunma sistemlerinin, ittifak\u0131m\u0131z\u0131n ortas\u0131na, Ankara'ya ithal edilece\u011fi zaman gittik\u00e7e yakla\u015f\u0131yor. Biz, bunu reddetmelerini umuyoruz.\r\n\r\n"Her \u015fey, Rusya'n\u0131n bu sistemi T\u00fcrkiye'ye teslim edece\u011fini i\u015faret ediyor. Bunun da sonu\u00e7lar\u0131 olacakt\u0131r.\r\n\r\n"E\u011fer T\u00fcrkiye ittifaka ve F-35 projesine kat\u0131l\u0131m\u0131na zarar verecek bir karar verirse, yapt\u0131r\u0131m uygulamaktan ba\u015fka se\u00e7ene\u011fimiz kalm\u0131yor."\r\n\r\nF-35'lerin en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011finin gizlilik teknolojisi oldu\u011funu belirten Hutchison, Rus sistemlerinin bu \u00f6zelli\u011fi \u00e7\u00f6zebilecek duruma gelmesini ve u\u00e7aklar\u0131n radara yakalanmas\u0131n\u0131 istemediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\nHutchison, "T\u00fcrkiye bunu g\u00f6recek ve ikisinin bir arada yer alamayaca\u011f\u0131n\u0131 anlayacakt\u0131r. \u0130sterseniz S-400 alabilirsiniz, isterseniz F-35 al\u0131rs\u0131n\u0131z ama ikisine ayn\u0131 anda sahip olamazs\u0131n\u0131z. Umar\u0131m F-35'e ihtiya\u00e7lar\u0131 oldu\u011funu anlarlar" dedi.\r\n\r\n\r\n'Trump karar\u0131n\u0131 vermeden \u00f6nce G-20'yi bekleyecek'\r\nGe\u00e7en hafta konuyla ilgili bir haber yay\u0131mlayan Bloomberg, Trump'\u0131n bu ay sonunda Japonya'da d\u00fczenlenecek olan G-20 Zirvesi'nde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeden bir karar verme konusunda temkinli davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nErdo\u011fan, bu hafta Japonya'da hem Trump hem de Rus Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'le ikili g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapacak.\r\nCAATSA nedir?\r\nCAATSA, "ABD'nin Has\u0131mlar\u0131yla Yapt\u0131r\u0131mlar Yoluyla M\u00fccadele Etme Yasas\u0131"n\u0131n \u0130ngilizce k\u0131saltmas\u0131. 2017'de Kongre'nin onaylad\u0131\u011f\u0131 yasa Rusya, \u0130ran ve Kuzey Kore'ye son d\u00f6nemlerde uygulanan yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yolunu a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nEyl\u00fcl 2018'de ise ilk kez \u00c7in'in Merkezi Askeri Komisyonu'nun Cihaz Geli\u015ftirme Departman\u0131'na kar\u015f\u0131 CAATSA alt\u0131nda dolayl\u0131 yapt\u0131r\u0131m uyguland\u0131.\r\n\r\nKaynak: BBC T\u00dcRK\u00c7E