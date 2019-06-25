Aksaraylılar piknik ile bir araya geldiler

BİRLEŞİK Krallık’ta yaşayan Aksaraylılar, UKSARAY Derneği tarafından organize edilen piknikte bir araya geldiler.

İngiltere Aksaraylılar Derneği – UKSARAY, 23 Haziran Pazar günü Bromley’de yer alan bir çiftlikte ücretsiz katılımın sağlandığı piknik düzenledi. ‘Piknik sepetini hazırla ve paylaş’ sloganı ile düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yüzlerce kişi güzel bir gün geçirdi.

Etkinlik hakkında Londra Gazete’ye bilgi veren UKSARAY yetkilisi,

“UKSARAY (İngiltere Aksaraylılar Derneği) olarak ilkini düzenlediğimiz bir piknik etkinliği idi. Yönetim kurulu üyelerimizin istişaresi sonucu hemşerilerimiz ile bir araya gelip kendimizi tanıtmamızın gerekliliğini hissettik ve de bu şekilde bir pikniğin çok ideal olduğunu düşündük.

Pikniğimiz çok eğlenceli geçti. Kadın erkek hem çocuklar, hem yetişkinler çok güzel bir gün geçirdik.

Aktivite olarak hem çocuklar hem yetişkinler için çuval oyunu, yoğurt içinde altın arama oyunu, halat çekme oyunu, ağızda yumurta taşıma oyunu ve bayrak yarışları yapıldı. Minik yavrularımız için 200 den fazla oyuncağı ücretsiz ödül olarak dağıttık.

Bir tüm kuzu çevirip gün boyunca tatmak isteyen katılımcılara ücretsiz ikram ettik.” ifadelerini kullandı.

Kurumsallaşma evresinde olan UKSARAY’ın başkanlığını Murat Koç, başkan yardımcılıklarını Dursun Nalbant ve Ali Rıza Daylak yapıyor. Yönetim Kurulu ise şöyle: Disiplin Kurulu Ömer Akar ve Rıza Bacak, Kadın kolları Başkanı Gülcan Buldu, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Can İmre, Genel Sekreter Engin Sicimoğulları, Halkla ilişkiler ve Teşkilatlanma sorumlusu Bayram Ali Acar, Ar-Ge, Eğitim ve Danışmanlık sorumlusu Önder Akar ve Ebu Bekir Tezgel, Tanıtım, Basın ve Medya sorumlusu Yusuf Karaoğlan, Ekonomi, Muhasebe ve Finansal Kontrol sorumlusu Serhan Çınar ve Şaban Alagöz, Etkinlikler, Aktiviteler ve Organizasyon sorumlusu Ramazan Sarılmaz.

Şu an bir dernek binalarının olmadığını belirten dernek yetkilileri, “Yeni oluşum içerisindeyiz. Ocak 2019 gibi toplantılar yaparak aramızda nasıl bir dernek kurmamız gerektiğini istişare ettikten sonra bir teşkilat yapısı belirledik. Bunu da çıkarmış olduğumuz tanıtım broşürümüzde açıkladık. Bu broşürün içerisinde aynı anda misyon bildirimiz ve faaliyet alanlarımızda yer alıyor.” ifadelerini kullandı.