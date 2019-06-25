Trump’tan cinsel taciz suçlamasına karşı skandal ‘savunma’: Tipim değil

ABD Başkanı Donald Trump, 1990’larda köşe yazarlığı yapan E. Jean Carroll’a cinsel tacizde bulunduğu iddialarını reddederken, daha büyük bir gafa imza atarak “Benim tipim değil” dedi.

ABD’li gazeteci ve Elle dergisi yazarı 75 yaşındaki E. Jean Carroll, geçen cuma New York dergisine yaptığı açıklamada, Donald Trump’ı cinsel tacizle suçladı.

Carroll, 1995’in sonu 1996’ın başı olarak açıkladığı tarihte Trump’ın kendisini New York’taki Bergdorf Goodman adlı bir alışveriş mağazasında taciz ettiğini söyledi.

Carroll’ın açıklamalarına göre, başka bir kadına iç çamaşırı satın alan Trump önce tavsiye istedi daha sonra da kendisi için modellik yapmasını önerdi. Carrolll, Trump’ın üzerine atılarak kendisini bir duvara yapıştırdığını ve üzerine abandığını, uzun bir mücadele sonrasında onu uzaklaştırmayı başardığını anlattı.

CNN ve MSNBC tarafından konuyla ilgili yapılan devam röportajlarında Carroll, olaya yakında çıkacak yeni kitabında da yer vereceğini ve Trump’a karşı suç duyurusunda bulunmayı düşündüğünü söyledi.

TRUMP: YALAN HABER UYDURUYOR

E. Jean Caroll, Donald Trump’ı cinsel taciz ile suçlayan 16’ncı kadın oldu ancak Trump bugüne kadar bu iddiaların hepsini reddetti.

Carroll’ı da yalanlayan Donald Trump, kadını ‘kitabını satmaya çalışmakla ve yalan haber uydurmakla’ suçladı.

Trump, “Saygıda kusur etmek istemem ancak birincisi, o benim tipim değil; ikincisi böyle bir şey asla yaşanmadı. Asla yaşanmadı, anlaşıldı mı?” dedi.

Trump’ın bu yorumu karşısında Carroll, “Bunu sevdim, onun tipi değilim” değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılında Trump, kendisini tacizle suçlayan Jessica Leeds’e de benzer şekilde karşılık vermiş, “İlk tercihim olmazdı” demişti.

UÇAKTA TACİZCİSİ: TRUMP, ‘ELLEMEKTE SORUN YOK’ DEMİŞTİ

ABD’de yolcu uçağında bir kadına iki kez elle tacizde bulunmakla suçlanan 49 yaşındaki erkek, ‘ABD Başkanı’nın kadınların cinsel organlarından avuçlanabileceğini söylediği’ savunmasını yapmıştı.

New Mexico eyaletinde bir mahkemeye yapılan suç duyurusunda, Southwest Havayolları’nın Houston-Albuquerque seferini yapan uçağında cinsel tacize uğrayan kadın, uçuş sırasında uyuyakaldığını ve birden süveterinin sütyen kısmına denk gelen yerde temas hissettiğini, arkasında oturan erkeğin kendisini ellediğini fark ettiğini anlatmıştı.

Başta bunun kazayla olduğunu varsaydığını, yarım saat sonra aynı erkeğin yavaş ve dikkatli şekilde kendisini yeniden ellediğini aktaran kadın, bu noktada koltuğunun değiştirilmesini talep ettiğini ve havayolu personelinin de kolluk kuvvetlerinden inişte olaya el koymasını istediğini belirtmişti.

PARMAKLARINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Bruce Michael Alexander isimli 49 yaşındaki zanlı, sorguda cinsel saldırıda bulunduğunu inkar etmişti. Ama emniyet yetkilileri, parmaklarının kalın ve kıllı, tırnaklarının kirli olduğunu ve bunun da mağdurun betimlemesine uyduğunu saptamıştı.

Alexander’ın kelepçelenip polis aracına sokulurken ‘ABD Başkanı’nın kadınları cinsel organlarından avuçlamakta sorun olmadığına dair sözlerini’ hatırlattığı belirtilmişti.

Mahkemeye çıkarılan Alexander, tacize dönük cinsel temasla suçlanmıştı. Mahkum edilirse 2 yıl hapis cezası alabilir.