Suna Alan ile Kürtçe şarkıların hikayeleri anlatılacak

Londra Stoke Newington’daki Babel Art House’da ”Kürt Folk Müziği ve Öykü Anlatımı” adıyla Kürtçe müzik konseri düzenlenecek.

29 Haziran Cumartesi akşamı saat 19:30’da başlayacak olan konserde sanatçı Suna Alan seslendireceği her esere dair bilgiler verip hikayesini dinleyiciler ile paylaşacak. Konserde, sanatçı Suna Alan’a müzisyenler Dursuncan Çakın (cura), Fırat Kaya (gitar) ve Vedat Demirkol (yan flüt) eşlik edecekler.

Konsere ilişkin sanatçı Suna Alan, ”Osmanlıdan yakın tarihe tanıklık etmiş aşk, göç, sürgün, özlem, kadın, doğa sevgisi ve daha pek çok konuya dair Kürtçe folk şarkıları seslendireceğiz. Bende bu eserlerin hikayeleri veyahut da bestecilerinin yaşam hikayelerini anlatma ihtiyacı aslında şöyle gelişti; oldum olası hangi dilde olursa olsun şarkıların hikayesini bilme merakı içerisinde olmuşumdur. Söz konusu anadilimde eserler olunca, bu merak zaman içerisinde ciddi bir tutkuya dönüştü. Eserin yazıldığı dönem koşulları, coğrafi, siyasi, kültürel vb durumlar… Kimi eserlerde anlamadığım bir kelimenin peşine aylarca düştüğümü bilirim. Çünkü o kelimenin ne manaya geldiğini bilmeden o eseri seslendirmenin de doğru olmayacağını düşünürüm. Maalesef bir çoğumuz seslendirdiğimiz eserlerin neyi anlattığından bihaberiz. Bir ‘Malan Barkir’ ve ‘Bîngol Şewitî’ ağıtları ile hala halay çekildiğini görmek beni müthiş öfkelendiriyor. ”Feqiyê Teyran êdî kale” cümlesini, ”Feqîrê Teyran…” diye seslendiren tanınmış Kürt sanatçıdan bahsetmek utandırıyor mesela”dedi.

SUNA ALAN KİMDİR?

Bingöl’de doğdu. 2 yaşında iken ailesi, İzmir’e göç eden Alan, çok kültürlü bir ortamda çocukluk ve gençliğini geçirdi. Geleneksel Kürt dengbêj müziği ve Kürt-Alevi deyişleri ile büyüdü ve İzmir müziğinden etkilendi. Müzik çalışmalarına Londra’da devam etmektedir.