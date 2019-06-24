İstanbul seçimlerinin turizme katkısı

Turizmci Hüseyin Baraner, İstanbul seçimleri ile ilgili yabancı basına yaptığı açıklamasında şunları dedi:

“Dün gece bütün dünya İstanbul’u izledi.

Özellikle siyasete, kültüre, sanata, demokrasiye ve insan haklarına düşkün ve meraklı kişiler, beş kıtada televizyonların önünden ayrılmadı, Türk halkının sergilediği muhteşem demokrasi mücadelesi, dünya toplumlarını etkiledi.

Doksan yaş üstü insanlardan tutun da ameliyat masasından kalkıp seçime koşan kişilere kadar Türk insanının dünyaya verdiği fotoğraf, ülkemiz için en sahici, en davet edici ve en heyecanlandıran bir tanıtım oldu.

Şimdi bu yeni İstanbul heyecanı ile ve Türk toplumunun kazandığı, saygı duyulan bu itibar ile yıllardır özlemini çektiğimiz varlıklı kültür gruplarına yaklaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Özellikle son yıllarda durma noktasına gelen dış yatırımlar, fonlamalar ve uluslararası ortaklıklar yeni bir hız kazanacak ve Avrupa´da ve Batı Dünyası´nda son yıllarda gerginlik yaşadığımız toplumların siyasi sebeplerden dolayı Türkiye´ye gelmeme eğilimi zayıflayacak, bu kişilerin Türkiye´ye gelişi yeniden hızlanacak.

Ayrıca kongre turizminde büyük bir çöküş yaşayan İstanbul, büyük, onurlu bir megapol olarak gelecek yılların uluslararası planlamalarında yine aranan kent olacak.

Hak, hukuk ve adalet arayışında büyük bir başarı kazanan Türkiye, bir çok derneğin/birliğin, okulun ve sendikanın iptal ettiği veya ötelediği İstanbul ve Türkiye seyahatlerinde ve özellikle de kültür gezilerinde çok ciddi artışlar yaşanacaktır.

Biz turizmciler olarak yıllardır giremediğimiz veya çok zorlandığımız piyasalarda yine harekete geçeceğiz ve İstanbul´un hakkettiği kültür, sanat ve gurme meraklısı, evrensel tat avcılarını ve gezginlerini ülkemize getireceğiz. Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Deniz´in tüm zenginlikleri ve muhteşem yaşam tarzını kıyılarda tatilde yaşamak isteyen müşterilerimizin piyasalarda artan Türkiye talepleri, Türk turizmi için çok büyük bir destek olacaktır.

Aynı şekilde Arap dünyasının dışında tamamen duran emlak satışları yeniden canlanacak ve İstanbul´un daha adil, daha çevre koruyucu bir gelecek vaat etmesi, yatırımcıları ve Türkiye´de yaşamak isteyen Avrupalıları ve tüm dünya insanlarını ülkemize çekecektir.”