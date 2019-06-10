Barış’lar ölmesin diye binler yürüdü

Barış Küçük’ün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bir araya gelen binler Barış’lar ölmesin diye yürüdü.

Britanya Demokratik Güç Birliği’nin organize ettiği yürüyüş, dün (Pazar) öğleden sonra Haringey’deki Kürt Toplum Merkezi önünde başlayıp, Barış Küçük’ün saldırıya uğradığı yerde sona erdi.

18 sivil toplum kuruluşunun çatısı olarak faaliyet gösteren Britanya Demokratik Güç Birliği’nin eylem çağrısına belediye temsilcilerinin yanı sıra farklı etnik toplumlardan çok sayıda kişi katıldı. Genç yaşlı, kadın erkek demeden 7’den 70’e her kesimden insanın katıldığı yürüyüş sırasında atılan sloganlarla bıçaklı saldırıların önüne geçemeyen polis ve diğer yetkililer kınandı.

Küçük’ün saldırıya uğradığı noktada son bulan yürüyüşün ardından konuşmalar yapıldı. Londra Belediye Başkan Yardımcısı Joanne MacCartney, yaptığı konuşmada baş sağlığı dileklerini sunup, artan saldırıların gençlik servislerindeki kesintilerden kaynaklandığını savundu.

Haringey Belediye Lideri Joseph Ejiofor ise saldırıyı kınayan konuşmasında Haringey’in çok kültürlü yapısına dikkat çekerek bu harmoninin böyle saldırılar karşısında korunması gerektiğini ifade etti.

Demokratik Güç Birliği adına konuşan Nejla Çoşkun ve Nesimi Keskin ise şunları söyledi:

“Çeteleşme ve bıçaklama olayları artık toplumumuzun bir kanayan yarası haline gelmiştir. Bu toplumsal sorun karşı toplumsal mücadele de kaçınılmaz bir hal almıştır. Hiç kuşkusuz bıçaklanma ve çeteleşmenin merkezi ve yerel yönetimlerin kemer sıkma politikaları ile direk bağı vardır. Bundan dolayı bugünkü bu eylemimiz sadece bıçaklanma ve çetelere karşı değil aynı zamanda kemer politikalarına karşıdır. Artık bir skandal ve kriz haline gelen şiddet saldırıların son bulması için yetkili kurum ve kişileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Barış ilk değildir ama son olması için mücadeleyi büyütebiliriz. Demokratik Güç Birliği olarak önümüzdeki günlerde bu olaylar ile ilgili değişik eylem ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm halkımızı bu eylem ve etkinliklere güç katmaya davet ediyoruz. Bu olay da bir kez daha göstermiştir ki, cepheleşmeye karşı mücadeleyi büyütmediğimiz sürece yarın aynı hadiseler bizim ya da sevdiklerinizin başına gelebilir. Herkese eyleme katılıp güç verdikleri için teşekkür ediyoruz.”

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Metropoliten Polisi resmi sayfasında yaptığı açıklama ile Küçük’ün katil zanlısı olarak Adam Tarik adlı 24 yaşındaki bir kişinin yakalandığını duyurdu. Zanlı Tarik’in çıkarıldığı Highbury Corner Mahkemesinde nöbetçi mahkemece tutuklandığı açıklandı. Olayla ilişkin polis tarafından göz altına alındığı duyurulan 17 yaşındaki diğer kişinin ise soruşturma kapsamında serbest bırakıldığı açıklandı.