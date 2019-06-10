Newington Green’de yangın!

6 saat önce
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Londra Green Lanes’te bu sabahın ilk saatlerinde yangın çıktı.

Green Lanes’te bulunan Nanno’s Pizza ve Havin Pastane arasında bulunan bir binada çıkan yangın sonucunda 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nanno’s Pizza ve Havin Pastane’yi etkileyen yangın, saat 6.40’da kontrol altına alındı.

3 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangında, olay yerine gelen itfaiyeciler ikinci katta mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Dükkanların bir kısmı yangından hasar gördü. Yangının nedeni henüz açıklanmadı.

Yangın nedeniyle sabah saatlerinde Newington Green’den Stoke Newington Church Street’e giden yol kapandı ve 141 ve 341 numaralı otobüslerde aksama yaşandı.

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