CTCC İngiliz Parlamentosunda ‘Brexit ve Ticaret’i konuştu

BRİTANYA Kıbrıs Türk Ticaret Odası düzenlediği bir etkinlikle İngiliz Parlamentosunda Brexit ve ticaret üzerine konuşmalar yapıp, iş insanlarını bir araya getirdi.

İngiltere’de faaliyet gösteren Britanya Kıbrıs Türk Ticaret Odası (Cyprus Turkish Chamber of Commerce UK, CTCC UK), yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini ve ticareti kapsayan bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yerel Yönetimler, Toplumlar ve Konut Bakanı (Secretary of State for Local Governments, Communities and Housing) James Brokenshire’in ev sahipliğinde 6 Haziran Perşembe akşamı İngiliz Parlamentosu’nda yapılan etkinliğe Kıbrıslı Türk iş insanları ve özel davetliler katıldı.

Toplantının moderatörlüğünü Bexley Belediye Meclis Üyesi olan Kıbrıslı Türk işadamı Ahmet Durmuş yaptı. Durmuş, yaptığı selamlama konuşmasına toplantının ev sahipliğini yapan James Brokenshire ile ekibine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek başladı. Brexit hakkında politika yapmayacağını belirten Durmuş, bu konunun arkadaşları, aileleri, partileri ve hatta ülkeyi böldüğünü fakat henüz gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin kesin olmadığını ifade etti. Kısa bir konuşma yapan Durmuş ilk sözü CTCC Başkanı Dr. Muhammet Yaşarata’ya verdi.

TOPLUMA DESTEK OLUNMALI

Başkan Yaşarata da Bakan Brokenshire teşekkür ederek CTCC UK’nin misyon ve vizyonunu anlatarak, rakamsal verilere dayanarak Britanya’da yaşayan ve ticari faaliyet gösteren bireylerin hacimlerinden bahsetti. “İş insanları olarak birleşmeliyiz.” diyen Dr. Yaşarata, Britanya’da varlık gösteren Kıbrıslı Türk toplumunu maddi ve manevi yönden desteklemeleri gerektiğini vurguladı. “Ticaret ülkemizin yaşam damarıdır.” diye sözlerine devam eden Yaşarata, Brexit referandumundan sonra ticari alanda yaşanan zorluklara rağmen Birleşik Krallık’ın bu süreci başarı ile tamamlayacağına inandığını ifade etti.

BREXIT’TE HER ŞEYE HAZIR OLMALIYIZ

Alkışlarla konuşmasını sonlandıran Dr. Yaşarata’dan sonra sözü Bakan Brokenshire aldı. Ülke yönetimi olarak ticarette büyük riskler aldıklarını dile getiren bakan, referandumda Avrupa Birliği’nde kalmak için oy kullandığını belirterek, yaşanan kaotik süreci değerlendirdi. Brexit’in ülkeyi ikiye böldüğünü söyleyen Brokenshire, bu sorunun derhal çözüme kavuşturularak ülke bütünlüğünün sağlanması gerektiğini dile getirdi. AB ile yapılan uzatma anlaşmasının birkaç ay sonra sona ereceğini de hatırlatan bakan, bu sürede ciddi bir şekilde Brexit’e yoğunlaşmaları ve İrlanda hükümetiyle anlaşmaları gerektiğini ifade etti.

İNTERNET SATIŞLARINA EK VERGİ SİNYALİ

Brexit kararı ile özellikle ana cadde üzerinde faaliyet gösteren ticarethanelerle internet üzerinden ticari faaliyet gösteren firmalar arasındaki rekabet makasının gittikçe açıldığını ifade eden bakan, Muhafazakar Parti yönetiminin rekabeti yeniden adil bir orana çekebilmek için dijital vergi sisteminde değişikliğe gitmek istediğinin sinyallerini verdi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYINDAN SÜRPRİZ KATILIM

Londra Belediye Başkanlığı seçiminde Muhafazakar Partinin adayı olarak açıklanan Shaun Bailey de sonradan katıldığı toplantıda bir konuşma yaptı. Kendini tanıtan ve adaylığından bahseden Bailey, Brexit konusundaki görüşlerini dile getirdi. “Eğer bir girişimciyseniz bu günlerde iyimser olmalısınız.” diyen Bailey, Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan değil Avrupa Birliği’nden çıktığını vurguladı.

BAZI KATILIMCILAR RAHATSIZ OLDU

Brexit ve Ticaret başlığı ile Parlamentodaki toplantıya davet edilen katılımcılardan bazıları, toplantıda Muhafazakar Partinin propagandası yapıldığını dile getirerek rahatsızlıklarını ifade etti. Soru cevap kısmında bir katılımcının Muhafazakar Partili Bakana yönelttiği İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşların dışındaki diğer ambargolar hakkındaki soru, konu dışı olduğu gerekçe gösterilerek geri çevrildi. Bir buçuk saat süren toplantıya yaklaşık 80 kişi katıldı. Katılımcılardan bazıları toplantı sonrası Parlamento yakınlarındaki bir mekana geçerek burada sohbetlerine devam etti.