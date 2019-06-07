14 aslan kaçtı, yetkililer “Evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaptı Yetkililer, ulusal park görevlileri ve hükümet ile temas halinde olduklarını aktardı

Güney Afrika’nın kuzey doğusundaki Phalaborwa kentinde bulunan ve bölgenin en büyük turizm kaynağı olan Kruger Ulusal Parkı’ndan 14 aslanın kaçtı. Hükümet sözcüsü haberi doğrularken, “Evlerinizden çıkmayın” açıklaması yaptı.

Ülkenin Phalaborwa bölgesinde bulunan ve bölgenin en büyük turizm kaynağı olan Kruger Ulusal Parkı’ndan 14 aslanın kaçtığı ortaya çıktı.

Limpopo bölgesinde panik yaşanırken hükümet sözcüsü sosyal medya hesabından, “Kruger Ulusal Parkı’ndan aslanların kaçtığından şüpheleniyoruz. Şu an konuyla ilgili inceleme devam ediyor ve bekçiler arama çalışmalarına başladı. Bölgede yaşayanların evlerinden çıkmamalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Yetkililer, ulusal park görevlileri ve hükümet ile temas halinde olduklarını aktardı. Öte yandan aslanların yakalanması durumunda tekrar Kruger Ulusal Parkı’na gönderileceği belirtildi.