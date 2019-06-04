Yeni Türkü bu cuma akşamı Londra’da sahne alacak TÜRKİYE’DE yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yeni Türkü grubu yeniden Londra’da konser verecek.

TÜRKİYE’DE yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yeni Türkü grubu yeniden Londra’da konser verecek.

Londralı organizatörlüğünde sahne alacak olan Yeni Türkü grubu dinleyicileriyle yeniden buluşmak için İngiltere’ye geliyor. Londra’da haftalardır hazırlığı yapılan Yeni Türkü konseri 7 Haziran Cuma günü Islington Assembly Hall sahnesinde gerçekleşecek.

Upper Street, London, N1 2UD adresindeki Islington Assembly Hall’de düzenlenecek olan konser etkinliğinde giriş saati 19.00 olacak. Saat 20.00’de başlayacak olan konser için satışa çıkar biletlerin çoğu tükenmiş durumda.

Cuma günü düzenlenecek olan Yeni Türkü konserine katılmak isteyenler Tulip Holidays Haringey, The Bazaar, TFC Edmonton, TFC Catford adreslerinden ya da internet üzerinden bilet satın alabilirler.

HEDİYE BİLET KAZANIN

Londra Gazete Ramazan Bayramı hediye olarak iki şanslı kişiye ikişer adet hediye bilet veriyor. Facebook sayfamızda başlattığımız çekilişimize katılıp siz de hediye bilet kazanma şansı elde edebilirsiniz.

Çekilişimize katılmak için aşağıdaki linke tıklayınız.