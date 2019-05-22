Cemeren Yılmaz’ı öldürenlere 71 yıl hapis

Cemeren Yılmaz’ı bıçaklayarak öldüren, bununla da yetinmeyip görüntüleri sosyal medyada paylaşan canilere toplam 71 yıl hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleşen saldırıda 16 yaşındaki Cemeren Yılmaz, Bedford şehrinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili uzun araştırmalar yapan polis ekipleri, saldırıyı Jacob Morgan (15), Ramon Djauna (15), Caleb Brown (16) ve Aaron Miller’in (20) gerçekleştirdiği tespit etti. Black Tom adlı çetenin üyeleri oldukları tespit edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu. St. Albans Ceza Mahkemesinde davayı gören hakim, Jacob Morgan’a 16 yıl, Ramon Djauna’ya 17 yıl, Caleb Brown’a 17 yıl, Aaron Miller’e ise 20 yıl hapis cezası verdi.

ÇETE SAVAŞINA KURBAN GİTTİ

Yapılan soruşturmada saldırıdan birkaç hafta önce Cemeren’in erkek kardeşine rakip çete üyeleri tarafından saldırıya uğrayabileceğini, bununsa hiç iyi bitmeyeceği söylediği ortaya çıktı. Dava hakimi Simon Bryan, yaptığı açıklamada Cemeren ve bazı çete üyelerinin Black Tom adlı çeteden ayrılarak, London Road adlı çeteye katıldıklarını ve iki çete arasında kanlı bir husumet olduğunu söyledi.

Dava savcısı Stuart Trimmer ise mahkeme heyetine olayın tespit edilen detaylarını anlattı. Savcı Trimmer, Cemeren’in 16 Eylül 2018’de akşam saatlerinde Harrold, Bedfordshire’deki evinden çıkarak taksiyle Ashmead Road yakınındaki toplu konutlara gittiğini ve burada bazı arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi. Savcı konuşmasının devamında, suçlu Jacob Morgan’ın orada bulunan park civarında hasarlı bir motor bisiklette olduğunu, saat 21.00 sularında Cemeren ve arkadaşlarının grup halinde suçluyu kovaladığını, daha sonra Cemeren’in elinde bir çantayla koştuğunu CCTV kameralarından tespit ettiklerini dile getirdi.

“Ortadan kaybolan Cemeren yeniden olay yerine döndüğünde Morgan’ın araması üzerine saat 22.00’da olay yerine gelen Miller ile yumruklaştı ve kaçmaya başladı. Yere düşen Cemeren, Miller tarafından darp edilerek bıçaklandı. Yerden kalkmayı başaran ve kaçmaya çalışan Cemeren daha sonra Djauna ve Brown tarafından yakalandı. Elindeki çekiçle Cemeren’in kafasına ve suratına darbeler indiren Djauna, bununla da yetinmeyip Cemeren’in görüntülerini sosyal medyada paylaştı.” diyen savcı söz konusu videoyu mahkeme heyetine de sundu. Videonun bir kısmında Cemeren’in acı çekerek “Öleceğim!” feryadının duyulduğu aktarıldı.