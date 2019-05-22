19 Mayıs Turnuvaları düzenlendi

Geçen hafta sonu New River Sport’s Stadyumu’nda düzenlenen 19 Mayıs töreni sırasında düzenlenen turnuvalarda Mehmetçik FC ve Zaza FC takımları kupa için karşılaştı. Accounting Direct firmasının sponsorluk yaptığı 19 Mayıs Kupa maçında yapılan karşılaşmada Mehmetçik FC, karşı karşıya gediği Zaza FC’yi mağlup ederek kupayı kazandı.

Düzenlenen karşılaşmada kupayı kazanan Mehmetçik FC takımı, kupasını Türkiye Londra Eğitim Müşaviri Hasan Ünal’ın elinden aldı.

Aynı saatlerde düzenlenen 19 Mayıs Accountıng Direct Veteranlar Şampiyonu ise Türkmenköy oldu. 19 Mayıs Accounting Direct Gençler Şampiyonu Boğaziçi takımı oldu. 19 Mayıs turnuvalarında kazanan takımlara, New River Sports Stadyumu’nda kupaları takdim edildi.