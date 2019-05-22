MTG 1.Lig’e yükseldi

Geçen hafta Pazar günü oynan Play out finallerine kalan MTG, rakibi Amed Sporu yenerek TTFF 1. Lig’e yükselmeyi başardı.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2 Lig’te oynayan takımların Play out mücadelesinde karşı karşıya gelen MTG ve Amed Spor TTFF 1. Lig’e yükselmek için ter döktü. Geçen Pazar günü Pymmes Park’ta oynan final maçın MTG, rakibi Amed Spor’u yenerek TTFF 1.Lig’e yükselmeyi başardı.

Pazar günü oynanan maçta ilk yarıda iyi bir performans sergileyen Amed Spor, maçtaki hâkimiyetini kaybederek üst üste gol yemeye başladı. Maçın ikinci yarısında hızını alamayan MTG, Amed Spor’a toplamda sekiz gol atarak rakibini 8-2 mağlup etti. MTG gösterdiği başarı ile önümüzdeki sezonda TTFF 1. Ligi’nde oynayacak.