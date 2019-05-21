Birleşik Krallık’ın tek Türk kökenli Avrupa Parlamentosu adayı Neva

TÜRK kökenli Neva Sadıkoğlu-Novaky birkaç gün sonra gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerinde aday gösterildi.

23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan seçimlere Güney Doğu İngiltere’nin Muhafazakar Partisinden adayı olarak katılan Neva, Birleşik Krallık’taki tek Türk kökenli aday. “En Genç Genel Sekreter” unvanı ile 2013 yılında Avrupa Birliği’nde çalışan Neva, Ankara doğumlu. Lisans eğitimlerini Kent Üniversitesi ve Paris Enstitüsü Siyaset Bölümüne dereceyle bitiren genç siyasetçi, yüksek lisansını Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği’nde çalışan Neva, Muhafazakar Partinin İngiliz Parlamentosuna sokmak istediği aday adayları arasında yer alıyor. Neva, partisi tarafından yapılan oylamaları geçmeyi başarır ve genel seçimlerde yeteri kadar oy alabilirse İngiliz Parlamentosuna seçilen ilk Türk kökenli Milletvekili olacak.

İstikrarlı bir başarı ile politika hayatını sürdüren Neva için İngiltere’nin güney doğu bölgesinde kalan şehirlerin sakinleri oy kullanacak. Seçime Muhafazakar Parti adayı olarak katılan Neva’ya Berkshire, Buckinghamshire, East Sussex, Hampshire, Isle of Wight, Kent, Oxfordshire, Surrey ve West Sussex şehirlerinde yaşayan seçmenler oy verebilecek.