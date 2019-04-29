Londra Sanat Forumu, “Sanat ve Yaşam” etkinliği düzenledi Londra Sanat Forumu, Yunus Emre Enstitüsü’nde “Sanat ve Yaşam” adıyla bir etkinlik düzenlendi.

Londra Sanat Forumu, geçen hafta Perşembe günü 10 Maple Street’te bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nde bir araya gelerek “Sanat ve Yaşam” adında bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Londra Sanat Forumu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Konsolosu Ülkü Alemdar, Londra Yardım Melekleri ve Türk Sanat Müziği’ni seslendiren birçok sanatçı katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen etkinliğe yoğun katılım gösteren katılımcılar, program boyunca okunan şarkılara eşlik ettiler. Her Nisan ayının 15’i olarak bilinen Dünya Sanat Günü’nebinayen düzenlenen etkinlikte, şiirler, şarkılar ve edebiyat üzerine konuşmalar yapıldı. Etkinliğin düzenlendiği salonda, sanatsal çalışmaların yer aldığı tablolar sergilendi. Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan şairlerden dizeler okundu. Program akışı boyunca katılımcılardan bazıları kendi yazdıkları şiirleri ve edebi yazıları, sahneye çıkarak katılımcılar ile paylaştı.

Programın sunuculuğunu yazar Sonay Yakup Yakupsoy yaptı. Düzenlenen etkinlikte, Yakupsoy, ara ara şiirler seslendirdi. Akabinde KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar kendi yazığı şiirleri seslendirdi. Türk Sanat Müziği ile programa, Erkan Pastırmacıoğlu, Neslihan Çakır ve Ethem Demir şarkılar söyledi. Apo-Can ise Türk Halk Müziği’nden şarkılar seslendirdi. Saat 19.00’da başlayan etkinlik, katılımcılara güzel dakikalar yaşatarak saat 21.00’de sona erdi.