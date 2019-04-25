Balıkçıoğlu Küçükler Tiyatrosu’ndan iki perdelik güldürü

BALIKÇIOĞLU Küçükler Tiyatrosu tarafından, “Baby can’t wait” adlı iki perdelik tiyatro gösterisi düzenlenecek.

Balıkçıoğlu Küçükler Tiyatrosu’nun 3 Mayıs Cuma akşamı saat 19.00’da göstersi yapılacak olan “Baby can’t wait” adlı tiyatro oyunun, gelirleri hayır kurumlarına bağışlanacak.

İki perdelik güldürü oyunu olacak olan tiyatronun sponsorluğunu Enfield Belediyesi adına Bediye Başkanı Saray Karakuş üstendi.

3 Mayıs Cuma akşamı oyanacak olan oyunu Şadiye Balıkçıoğlu yönetiyor. Oyunda yer alcak olan isimler ise şu şekilde; Orhan Cemal, Olivia Eken, Baran Armstrong, Aleyna Sezingüler, Efran Karakuş ve Şadiye Balıkçıoğlu.

Biletlerin £10 satışa sunulduğu tiyatro oyunu, 39 London Road, Enfield EN2 6DS’te bulunan Enfield Dugdale Tiyatrosu’nda izleyici ile buluşacak.