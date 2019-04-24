Süleymaniye Bahar Kermesi düzenledi

8 saat önce
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LONDRA’DA 212-216 Kingsland Road’ta üzerinde bulunan Süleymaniye Camii’nin hemen yanında 18 Nisan Perşembe günü  ile 22 Nisan Pazartesi günleri arasında Süleymaniye Bahar Kermesi düzenlendi.

Anadolunun bütün lezzetlerinin bir arada sunulduğu kermese 5 gün boyunca yoğun ilgi gösterildi. Londra’da 212-216 Kingsland Road üzerinde bulunan Süleymaniye Camii’nin hemen yan tarafında düzenlenen kermeste, kurulan standlarda, kebab, çiğköfte, künefe, tantuni ve yöresel tatlılar gibi bir çok ürün yer aldı.

Düzenlenen Süleymaniye Bahar Kermesi’nde, 5 gün boyunda anadolu mutfağının lezzetlerinin satıldı. Kermes süresi boyunca küçük çocuklar da etraftaki çöpleri toplayarak katkı sundular.

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