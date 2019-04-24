Enfield ilköğretim okulları nefret suçları ile mücadele ediyor

ENFİELD İlköğretim okullarında 1 Mayıs 2019’dan itibaren, bağnazlık, nefret suçu ve önyargı ile mücadele için tasarlanan yeni bir girişim başlatıyor.

32 dakika önce
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Heartstone Odyssey adındaki kitap, kurmaca bir karekter ile Chandra ve askadaşları hoşgorüsüzlük, önyargı ve ırkçılılığın üstesinden gelme girişimlerini anlatmaktadır. Enfield Belediyesi tarafından hazılanan bu  kitaptaki senaryo ile 5, 6 ve 7 sınıf öğrencilerine yönelik hazırlandı.

Hazırlanan bu hikayede, nefret suçunun her yönüyle ilgileniliyor ve çocukların hoşgörüsüz davranışının, neyin oluşturduğunu tanımlamasına izin veren bir dizi kurgusal senaryo sunuyor.

Bu çalışmada çocuklar, hoşgörüsüzlük olaylarıyla nasıl başa çıkacaklarını ya da nefret suçlarını ve onlarla nasıl güvenli ve hassas bir şekilde yüzleşeceklerini düşünmeye teşvik ediyor.

Enfield Belediyesi Çocuk Hizmetleri Kabine Üyesi Cllr Achilleas Georgiou konuya ilişkin şunları söyledi: “Hoşgörüsüzlük ve önyargı asla kabul edilemez ve Enfield Belediyesi, açıklık, hoşgörü ve saygının önemini anlamalarını ve kabul edilemez bir şekilde yüzleşmelerini sağlamak için öğrencileri teşvik etmek için okullar ve gençlerle birlikte çalışacak.”

Bu projeye liderlik eden organizasyon Heartstone, çocuklarla ve gençlerle sosyal ve çevresel sorunları gündeme getirmek için hikaye – kurgu, fotoğraf belgeseli ve tarihsel temelli hikaye temaları kullanan kar amacı gütmeyen bir ulusal organizasyondur. Projenin kendisi Londra Belediye Başkanı Polislik ve Suç Bürosu tarafından finanse ediliyor.

 

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