Islington’da bıçaklanma : Türk olduğu iddia ediliyor

3 saat önce
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Londra’da dün akşam saatlerinde Islıngton bölgesinde bunulan Arcola Street’te kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanan 18 yaşındaki bir gencin, görgü tanıklarının ifadesine göre Türk olduğu iddia ediliyor.

Londra’da son dönemde artan bıçaklanma olaylarına dün akşam saatlerinde Islington’da bir yenisi daha eklendi. Olay yerinde bacağından bıçaklanmış bir şekilde yatan 18 yaşındaki gencin, görgü tanıklarının Londra Gazete’ye  verdikleri bilgilere göre Türk olduğu iddia ediliyor. Kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğrayan gence polis ilk yardım müdahalesi yaptı. Herhangi bir tutuklanmanın olmadığını belirten polis olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını aktardı. İlk yardım müdahalesinden sonra helipkopter ambulansla hastahaneye kaldırılan gencin durumu hakkında henüz bir bilgi aktarılmadı.

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