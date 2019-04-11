Akın İpek iade davasında İngiltere’den ikinci ret

4 saat önce
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Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek’in iadesiyle ilgili Türkiye’nin İngiltere’ye yaptığı başvuru ikinci kez geri çevrildi.

İngiltere, geçen kasım ayında Ankara’nın iade talebini ‘siyasi’ olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesinin bu kararının temyize taşınmasını isteyen Türkiye’nin başvurusu Yüksek Mahkeme’den geri döndü.

İş insanı İpek, Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürdüğü Gülen hareketine mensup olmak ve maddi destek sağlamakla suçlanıyor. İş adamı İpek ise iddiaları reddediyor.

İPEK DAVASINDA NE OLMUŞTU?

23 Mayıs 2018’de İngiltere’de gözaltına alınan eski Koza Holding yöneticisi İpek, çıkarıldığı mahkemece 50 bin sterlinlik kefaletle serbest bırakılmıştı.

İpek, 2015 yılında sahibi olduğu şirketlere baskın düzenlenmesinden kısa bir süre önce yurt dışına çıkarak İngiltere’ye yerleşmişti. Sonrasında holdingine el konulan İpek hakkında iade talebiyle dava açılmıştı.

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