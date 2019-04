Brexit tarihi tekrar ertelendi

Avrupa Birliği liderleri Britanya’nın AB’den ayrılma sürecini 31 Ekim 2019’a kadar uzatma kararı aldı. Britanya Başbakanı Theresa May tarafından sunulan bir anlaşmanın Avam Kamarası tarafından kabul edilmesi durumunda Brexit tarihi 31 Ekim’den daha öne çekilebilecek. Yeni belirlenen tarihin ‘Cadılar Bayramı’na denk gelmesi dikkati çekti.

Theresa May son haftalarda sürecin uzatılması için Avrupa Birliği liderleriyle görüşüyordu. İngiliz basınına göre May’in bu görüşmeler sırasında talebi ayrılma günü olarak 30 Haziran’ın belirlenmesiydi ancak AB liderleri sürecin biraz daha uzatılmasını istiyordu. Dün Birleşik Krallık hariç AB’nin 27 üye ülkesinin liderleri Brexit gündemli zirvede bir araya geldi. Zirvede liderler Britanya’ya bir Brexit anlaşması üzerinde karar kılması için 6 aydan fazla süre verme kararı aldı ve yeni Brexit tarihini 31 Ekim 2019 olarak belirledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk karardan sonra yaptığı basın açıklamasında, “Bu uzatma beklediğimden daha kısa ama beklediğim kadar esnek oldu. Bence yine de olabilecek en iyi çözümü bulmak için yeterli zaman var” dedi ve Britanya hükümetine seslendi; “Ekstra 6 ay daha AB üyesi olacaksınız, lütfen bu zamanı boşa harcamayın”.

Karardan sonra Başbakan May de açıklamalarda bulundu. Yeni belirlenen tarihe göre Britanya’nın da Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması gerekecek. May bu konu ile ilgili olarak, “Birleşik Krallık hâlâ bir anlaşmaya varması durumunda 22 Mayıs’ta ayrılabilir ve AP seçimlerine katılmayabilir” ifadelerini kullandı. The Guardian’ın aktardığına göre May, basın mensuplarının daha önce yaptığı “30 Haziran’dan daha sonrasına bir erteleme kabul etmeyeceğim” açıklamasıyla ilgili sorularını cevaplamaktan kaçındı. May, ayrıca Birleşik Krallık hâlâ AB’de olduğu için özür diledi ve “Parlamento sunduğum anlaşmaları kabul etseydi Ocak’ta AB’den çıkmış olurduk” diye konuştu.

Britanya’nın AB’den ayrılması için belirlene orijinal tarih 29 Mart 2019’du, ancak bu tarih Avam Kamarası’nın bir Brexit anlaşması kabul etmemesinin ardından 12 Nisan’a ertelendi. May, sürecin daha da uzatılmasını isteyerek Donald Tusk’a yazdığı bir mektupta yeni Brexit tarihinin 30 Haziran olmasını talep etmişti. May’in Birleşik Krallık Parlamentosu’na sunduğu 3 Brexit anlaşması da reddedildi. May, anlaşmayı 4. defa parlamentoya sunmadan önce ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi ile anlaşma üzerinde çalışma kararı aldı.