İngiltere’de Türk okulları arasında bilgi yarışması gerçekleşti

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra ve çervesinde Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren Türk okulları arasında bilgi ve kültür yarışması düzenlendi.

Bilgi ve Kültür yarışması, 23 Mart Cumartesi, Ali Riza Değirmencioğlu Türk okulu binasında gerçekleşti.

Türkiye Eğitim Müsavir Hasan Ünsal ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik tarafından birlikte düzenlenen yarışmada, Türk Dili ve Kültürü eğitimi veren Türk okulları katıldı.

Adını, İngiltere’de ilk Türk okulunun kurusucusu merhum Ali Rıza Değermencioğlu’ndan alan ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen ‘Ali Rıza Değirmencioğlu Bilgi Yarışması’nda yarışmacılara Türk Dili ve Kültürü, Türk kültürü, tarihi coğrafyası ve genel kültür konusunda sorular yönetildi.

Konuklar arasında Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop, İngiltere Türk Aile Birliği Başkanı Sevtap Kemal, okul başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yer aldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı söylendi.