Britanya’daki 14 Dernek: “Alevi kurumlarına ve temsilcilerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz” İngiltere’de bulunan 14 Dernek Cumartesi günü Seven Sister’da bulunan DERSİM-DER ‘de bir araya gelerek alevi kurumlarına ve kurum temsilcilerine yönelik yapılan saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı.

DERSİM-DER’ de yapılan ortak basın açıklamasına Tilkililer Dayanışma Derneği, Alxas Kom, Paz-Der, Kırkısraklar Dayanışma Merkezi, El-Com, Kürecikliler Derneği, Dersim-Der, Göksunlular SDK, Koçgirililer Derneği, Gürünlüler Derneği, Nurhak Kültür Merkezi, Demircilik Derneği, Hasanali UK ve Keşanlı Köyleri Britanya derneği katıldı.

Basın açıklamasını katılım gösteren bütün dernekler adına okuyan Kürecikliler Derneği Eş Başkanı Mustafa Doğan, “Bizler basın bildirisinde imzası bulunan ve binlerce üyesi olan yöre dernekleri olarak, son zamanlarda Alevi kurumlarına ve kurum temsilcilerine yönelik yapılan çirkin saldırıları kınıyoruz” dedi.

Doğan, Avrupa’da olumlu gelişmeler yaşanırken, Türkiye’de Alevilere yönelik ayrımcı ve inkar politikalarının devam ettiğini belirtti. Demokratik Alevi Hareketi’nin çabalarıyla Alevilere Avrupa’da temek hak ve inanç özgürlüklerinin tanındığını belirten Doğan, “Recep Tayyip Erdoğan Cem Vakfı’nda yaptığı konuşa ile yeni görev alanını ifşa etmiş oldu. Turgut Öker ve Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’na ve bugün İsrafil Erbil’e yönelik yapılan karalama ve iftiralar tesadüf değildir. Alevilerin kazanımlarını hedef alan belli bir projenin ürünüdür. Ancak bunlar beyhude çabalardır. Alevilerin tarihine bakıldığında, devlet alevileri asimile etmek için hertürlü yolu denediği gibi, karşısında asimilasyona karşı direnen büyük bir alevi toplumu vardır. Alevilerin talepleri bellidir. Aleviler barış diyor, eşit yurttaşlığa dayalı demokratik bir anayasa diyor, Diyanet İşleri Bakanlığı ve zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyor, cemevlerinin yasal bir konuma kavuşturulmasını ve Alevilere ait dergahların Alevilere bırakılmasını istiyor.

Ülkedeki en önemli gündemi oluşturan Kürt sorunun, şiddetten arındırılmış, barışçıl yoldan çözümlenmesini, ezilen halklara karşı uygulanan baskı ve asimilasyon politikalarına son vermesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Doğan, okuduğu basın bildirisinin sonuna gelirken, “taleplerimizin arkasındayız. Gericiliğe, asimilasyona ve her türlü saldırılara karşı halkımızın ve kurumularımızın yanında olduğunu kamoyuna önemle duyuruyoruz”dedi.