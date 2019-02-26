DAY-MER, ırkçılığa karşı yürüyecek

DAY-MER, 16 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de Londra Toplum Merkezi’nde buluşarak, ırkçılığa karşı yürüyecek.

Hyde Park Corner’de saat 12.00’da başlayacak olan yürüyüşle ilgili DAY-MER Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Sadece İngiltere’de değil dünya çapında giderek yükselen ırkçılık, Birleşmiş Milletlerin Irkçılıkla Mücadele Günü kapsamında dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen yürüyüşlerle protesto edilecek. Birleşik Krallık’ta da ırkçılık karşıtları, 16 Mart Cumartesi günü Londra, Cardif ve Glasgow’da sokağa çıkacak.

Avrupa çapında hükümetlerin uygulamaya soktukları kemer sıkma politikalarının neden olduğu yoksulluğa, işsizliğe, hak gasplarına, sosyal yardım ve hakların budanmasına gerekçe yapılan göçmenlere yönelik saldırılar giderek artarken, ırkçı oluşumlar güç topluyor. Londra sokaklarında kitlesel olarak boy gösteren ırkçılar ve faşist oluşumlar, ABD’de Trump’dan, Brazilya’da Bolsonaro’dan, Fransa’da Le Pen’den, Almanya’da Afd’den, Avusturya’da FPO’den güç ve ilham alan ırkçılar dünya çapında yerli ve göçmen emekçileri bölmek için çaba harcıyor.

İngiltere’de Muhafazakar Hükümet, izlediği göçmenlik karşıtı politikalar ile beslediği ırkçı ve faşist olumşumların saldırı ve eylemleri karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor. İngiltere’de yaşayan tüm göçmenler gibi bizlerinde kaygı ile izlediği ırkçı ve faşist saldırılarını, ‘Dünyanın bütün işçileri birleşin’ çağrısını yapan Karl Marks’ın anıt mezarına kadar vardırdılar. 16 Mart’ta düzenlenen yürüyüş, yerli göçmen emekçilerin birliğini parçalamaya yönelik saldırılara karşı, İngiliz ve İngiltere’de yaşayan tüm uluslardan sınıf kardeşlerimizle yan yana gelebilmemiz için önemli bir fırsat.

Giderek yükselen ırkçılığa, ırkçı saldırılara ve ırkçılığı besleyen politikalara dur demek için 16 Mart’ta düzenlenen yürüyüşte bizlerde taleplerimiz ile yerimizi alalım.”