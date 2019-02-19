Tuncalı, Middlesex Üniversitesi’ni ziyaret etti

8 saat önce
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 KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, bugün Middlesex Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek, Kıbrıslı Türk öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Karamanoğlu, Doç. Dr. İlhan Raman ve diğer akademisyenlerle bir araya geldi. Ziyarette Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik de hazır bulundu.

Yapılan toplantıda Kıbrıslı Türk akademisyenlerin görüşleri dinlendi ve Temsilciliğin, akademisyenler ve öğrencilerle mevcut diyaloğu geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceği vurgulandı. Ayrıca KKTC Londra Temsilciliği’nin akademisyenlerle ortak projelerde çalışma konuları ele alındı.

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