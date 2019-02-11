Enfield Belediye Lideri Çalışkan, Soutgate Rotary Kulübü’nü ziyaret etti

Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Soutgate Rotary Kulübü başkan ve üyeleri ile bir araya geldi.

Enfield bölgesinde bulunan The Jolly Farmers Restoran’da 11 Şubat Pazartesi günü bir araya gelen Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan ve Soutgate Rotary Kulübü üyeleri, toplantılarına öğle yemeği ile başladı.

Gerçekleştirilen toplantıda Belediye Lideri Çalışkan, Enfield bölgesinin geliştirilmesi ve bölge ile ilgili planlamalar hakkında bilgi verdi. Enfield Belediyesi’nin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek planlar hakkında konuşma yapan Çalışkan’ın ardından sözü Rotary Kulübü Başkanı Enver Kannur aldı.

Enfield bölgesindeki eksikliklerle ilgili sorular soran Rotary Kulübü Başkanı Enver Kannur ve Rotary Kulübü üyeleri, Belediye Lideri Çalışkan ile bilgi alışverişinde bulundu.

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