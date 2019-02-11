İsviçre ile İngiltere Brexit sonrası için ticaret anlaşması imzaladı

İsviçre ile İngiltere Brexit sonrasına hazırlanıyor. İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Pamelin ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İsviçre’nin Bern şehrinde bir araya gelerek İngiltere Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıldıktan sonra yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Söz konusu anlaşma, AB ile İsviçre arasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda ekonomik ve ticari sorumlulukların korunmasını öngörüyor.

SORUMLULUKLARIN YERİNE GETİRİLMESİ TALEP EDİLİYOR

Metin, anlaşmasız Brexit halinde 30 Mart 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. AB’den çıkması halinde İngiltere herhangi bir üçüncü ülke konumuna düşecek. 30 Mart tarihinden itibaren geçiş süreci hayata geçirilirse, İsviçre ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmalar 2020 yılına kadar geçerliliğini koruyacak. İngiltere ile imzalanan anlaşma, ilişkilerin geleceğine temel oluşturacak.

İsviçre daha önce kara ve hava yolu ulaşımı ile sigortalar konusunda anlaşmalar imzalamıştı.

Konu ile ilgili memnuniyetini dile getiren İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, Brexit tarihine kadar yaklaşık 40 ülke ile benzer anlaşmalara imza atmayı ümit ettiklerini ifade etti.

ANLAŞMA LİHTENŞTAYN’I DA KAPSIYOR

Lihtenştayn Dışişleri Bakanı Aurelia Frick de imza törenine katılanlar arasındaydı. İngiltere ile İsviçre arasında varılan mutabakat gümrük anlaşmasından dolayı Lihtenştayn’a da uzanıyor.

İNGİLTERE KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE DE ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri İngiltere’nin kendilerine ve bazı Körfez ülkelerine yönelik adımlar atarak ticari anlaşmalar yapılması doğrultusunda harekete geçtiklerini ifade etti.

2017 yılında, resmi rakamlara göre Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere arasındaki ticaret, 2016’da yüzde 12,3 artışla 17,5 milyar İngiliz Sterlini’ne ulaştı.

İngiltere hükümeti bu rakamın 2020 yılına kadar 25 milyar Sterlin’e yükselmesini istiyor.