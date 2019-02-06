Enfield Belediye Başkanı Karakuş tiyatro oyunu yazdı

ENFİELD Belediye Başkanı Saray Karakuş tarafından yazılan tiyatro oyunu, Millfield tiyatro salonunda 26 Şubat’ta oynanacak.

Toplumlar arasında engelleri yıkmayı ve insanlar arasında sevinci yaymayı amaçlayan tiyatro oyunu, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş tarafından yazıldı. Karakuş’un yazdığı tiyatro oyunu ‘TogetherWeareEnfield’, 26 Şubat Salı günü Kuzey Londra’da bulunan Millfied tiyatro salonunda tiyatro sevenleriyle buluşacak.

‘TogetherWeareEnfield’ tiyatro oyunu için bilet ücretleri 10 pound olacaktır. Satışa konulan biletleri www.millfieldtheatre.co.uk adresinden satın alabilirsiniz. Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, yazdığı tiyatro oyunu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Yazmış olduğum tiyatro oyununda, toplum hizmetinin yanında Enfield’deki yaşamı ve kendinizi bir yere ait hissetme duygusunu yansıtmak istedim. Bu temaları yansıtmak istedim. Umarım tiyatro sevenleride oyunu izlerken büyük bir zevk alacak. Toplayacağımız bütün gelirler ‘TogetherWeAreEnfield’ ismindeki belediye hayır kuruma bağışlanacaktır.”

Belediye Başkanı olmadan oyunculuk ve tiyatro kişiliği ile bilinen Saray Karakuş, 2017 yılında Londra’da ilk kez Türkçe Tiyatro Festivali’ni düzenlemişti. Türkçe Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’den gelen ünlü tiyatro sanatçıları sanatseverlerle buluştu. Oyun yazarı Karakuş ve Oyuncu Ümit Baysal tarafından organize edilen tiyatro festivali 2018 yılında ikinci kez gerçekleşmişti.