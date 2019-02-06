Karl Marx’ın mezarına çekiçli saldırı

Highgate Mezarlığı Vakfı’ndan yapılan açıklamada, Alman komünist filozof Marx’ın mezarında bulunan anıtın mermer tabelasının saldırıya uğradığı açıklandı.

KİMİN YAPTIĞI BELİRLENEMEDİ

Saldırının çekiçle düzenlendiğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ne zaman gerçekleştiğinin ise belirlenemediği ancak “son birkaç gün içinde” meydana geldiğinin düşünüldüğü vurgulandı. Açıklamada, zarar gören tabelanın, Marx’ın mezarının yanındaki heykelinin parçası olduğu kaydedildi.

DAHA GÖRÜNÜR YERE TAŞINDI

Marx’ın 1883’te defnedildiği mezar, 1956’da 50 metre ileriye taşınmıştı. Saldırıya uğrayan mermer tabelanın da orijinal mezarın parçası olduğu belirtiliyor. Mezarın, kapitalist Batı Bloku ile komünist Doğu Bloku arasındaki Soğuk Savaş’ın zirve yaptığı bir dönemde mezarlığın daha görünür bir noktasına taşınması, İngiltere’de tartışmalara yol açmıştı.