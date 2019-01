“Kumar Bağımlılığı ve Başa Çıkma Yolları” toplantısı yapılacak

DERMAN, 16 Şubat’ta Day-Mer’de ‘kumar bağımlılığı’ ile ilgili toplantı düzenliyor.

Kurulduğu 1991 yılından bu yana Hackney ve diğer Kuzey Londra bölgelerinde Türkçe konuşan toplumlara ruh sağlığı ve danışmanlık hizmetleri veren DERMAN, Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi Day-Mer’in desteğiyle halka açık bir toplantı düzenliyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi günü Day-Mer’in Tottenham’daki binasında saat 16.00’da başlayacak toplantının konusu, son yıllarda sadece Türkçe konuşan toplumlarda değil İngiltere çapında bir hastalık haline gelen ‘Kumar Bağımlılığı ve Başa Çıkma Yolları’ olarak açıklandı.

Toplantıda, DERMAN’ın Genel Müdürü Nursel Taş ve DERMAN Ruh Sağlığı Servisi’nin sorumlusu Ufuk Genç, kumarın toplumlarımızı nasıl etkilediğini ve gerek bağımlıların gerekse yakınlarının bu bağımlılıktan kurtulmak için neler yapabileceklerini anlatacaklar. Toplantının sonunda katılımcıların kaygılarını ve sorularını dile getireceği soru ve cevap bölümü de olacak.

İngiltere çapında kumar bağımlılarına yönelik çalışmalar yürüten yardım kurumu Gamcare 2010 yılında DERMAN ile ortak çalışmaya başlayarak Londra’da yaşayan Türkçe konuşan kumar bağımlılarına ve yakınlarına konuşma terapisi olanağı sağladı.

Yapılan açıklamada “Toplumlarımızda özellikle erkeklerin bağımlı hale geldiği kumar, oynayanları ve yakınlarını maddi, ruhsal ve toplumsal açıdan çok ciddi ve derinden yaralayıcı bir etkiye sahip. Stres ve endişe rahatsızlığı, ekonomik olarak çöküş, aile içinde şiddetli geçimsizlik hatta yoğun intihar düşüncesi kumarın zararlı etkilerinden sadece birkaçı. Kumarın bütün türleri aynı bağımlılık derecesine sahip değil. En fazla bağımlı yapan kumar türü bahis dükkanlarında Fixed Odds Betting Terminal (FOBT) ya da halk dilinde elektronik rulet, iskambil ve slot makinaları.

DERMAN’ın servislerine yakın dönemde gelen bir bağımlı elektronik rulet makinalarında nasıl para kaybettiğini şöyle anlattı:

“Elektronik rulet makinasına bağımlıyım. Her Cumartesi haftalığımı alır almaz soluğu en yakın bahis dükkanında alıyorum. Her bir çevirmeye 30 pound koyuyorum ve bir çevirme sadece 20 saniye sürüyor bu yüzden yaklaşık 300 poundu 5-10 dakika içinde kaybediyorum. Ne kadar aptalca bir iş yaptığımı bilsem bile sanki her hafta oraya gidip bir haftanın emeğini bir kaç dakikada kaybetmek zorundayım. Ama bunun kurbanı sadece ben değilim bazen bir saat içinde binlerce poundu kaybedenleri, sanki makina suçluymuş gibi makinaya saldırıp polis tarafından tutuklanan sıradan insanları gördüm. Kumar bağımlılığı, oynarken insanın karakterini tamamen değiştiriyor.”

2013 ve 2014 arasındaki rakamlara göre çoğu bahis dükkanlarında bulunan her bir FOBT kumar makinası 47 bin pound kar bırakıyor. İngiltere’de özellikle bahis dükkanlarında 33 bin makina var ve kumar endüstrisi bu makinalardan yıllık 1,6 milyar pound kar ediyor. Hükümet bu makinalarda oynanacak bahis miktarı sınırını bir çevrimde 100 pound’tan 2 pounda düşürmeyi planlasa da kumar karşıtı kurumlar bu durumun bile çok fazla değişiklik yapmayacağını savunuyorlar. ” ifadeleri kullanıldı.