İNGİLTERE’DE doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), Cardiff’teki Kıbrıslı Türk gençlerle bir araya geleceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, 8 Aralık Cumartesi günü Londra’daki Kıbrıslı Türk gençler Cardiff’teki gençlerle bir araya gelecek.

‘Güzel bir gelecek gençlerle gelecek’ şiarıyla, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik içinde bir yapıda buluşturmak için bu ziyareti düzenleyen KTGBİ, gençleri bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

8 Aralık Cumartesi günü, Galler’in başkenti olan Cardiff’te bulunan Saray Restaurant’ta öğlen yemeğinde bulaşacak olan gençler, daha sonra Winter Wonderland ve Noel marketlerini gezeceğini belirtti.

KTGBİ Asbaşkanı Mustafa Aşık, Londra’da ve Cardiff’te bulunan gençleri bir araya getirmenin heyecanını yaşadıklarını vurgularken, şu açıklamayı yaptı:

“8 Aralık Cumartesi günü Londra’da doğup büyüyen veya Kıbrıs’tan okumak için Londra’ya gelen gençler, Kuzey Kıbrıs’tan Cardiff’e okumak için gelen gençlerle bir araya gelecek. Böylece Kıbrıslı Türk gençler arasında köprü kurup ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği olarak temel amacımız gençlerimizi bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak, dolayısıyla gençleri tek çatı altında toplayarak sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit etmemiz de daha kolay olacak.”

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve eşi İhsan Tuncalı 8 Aralık Cumartesi günü Cardiff ziyaretine ve Saray Restoranında düzenlenecek yemeğe katılacak.